Эмери требует от Пепе поскорее адаптироваться к Премьер-Лиге

Николя Пепе Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери призвал вингера Николя Пепе ускориться в плане адаптации к Премьер-Лиге.

Пепе отметился уже тремя появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, но пока не показал, почему клуб заплатил за него "Лиллю" 72 миллиона фунтов.

Эмери вместе со своим штабом упорно работает, чтобы помочь Николя освоиться на новом месте, но надеется, что и сам игрок приложит к этому усилия.

"Ему нужно адаптироваться. Он хорошо играет, но мы знаем, что в перспективе можем рассчитывать на большее от него в плане помощи нам. Я хочу, чтобы он поскорее сделал этот последний шаг в своей адаптации".

"Мы работаем с ним – после тренировок мы просматриваем нарезки видео с ним. Он хорошо играет, но мы должны сделать нашу игру более организованной, а для этого каждый игрок должен прибавить", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Пепе, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 08:00

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  1. chelsea88 22.09.2019 08:59 # chelsea88
    Такого игрока угробили. Перешёл бы в Челси стал бы топ-игроком. А теперь сгниёт в гейклубе.

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  2. tot35 22.09.2019 08:10 # tot35
    Ну давай уже

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  3. redwhitegun 22.09.2019 08:08 # redwhitegun
    А сам он, как тренер, не хочет прибавить немного?

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