Эмери требует от Пепе поскорее адаптироваться к Премьер-Лиге

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери призвал вингера Николя Пепе ускориться в плане адаптации к Премьер-Лиге.

Пепе отметился уже тремя появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, но пока не показал, почему клуб заплатил за него "Лиллю" 72 миллиона фунтов.



Эмери вместе со своим штабом упорно работает, чтобы помочь Николя освоиться на новом месте, но надеется, что и сам игрок приложит к этому усилия.



"Ему нужно адаптироваться. Он хорошо играет, но мы знаем, что в перспективе можем рассчитывать на большее от него в плане помощи нам. Я хочу, чтобы он поскорее сделал этот последний шаг в своей адаптации".



"Мы работаем с ним – после тренировок мы просматриваем нарезки видео с ним. Он хорошо играет, но мы должны сделать нашу игру более организованной, а для этого каждый игрок должен прибавить", — цитирует Эмери Sky Sports.