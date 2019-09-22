6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 22 сентября четырьмя поединками завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00



"Кристал Пэлас" в случае победы сможет повторит свой лучший старт за все время выступлений в Премьер-Лиге. В прошлый уикенд "орлы" были разгромлены "Тоттенхэмом" со счетом 4:0, и теперь фанаты рассчитывают на реакцию. "Вулверхэмптон" выступает ниже своего уровня в начале этого сезона, что объяснимо — ранний старт в Лиге Европы уже успел потрепать команду Нуну Эпириту Санту. Поражение от "Браги" посреди недели стало уже 12-м матчем "волков" в этой кампании. "Пэлас" выиграл три из четырех последних встреч с "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата.



"Пэлас" предстоит оценить состояние защитника Джеймса Томкинса. Джеймс Макартур и Шейху Куяте залечили свои болячки, но Коннор Уикхэм остается в лазарете.



После матча дисквалификации возвращается защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" может рассматривать этот матч как проверку на готовность поспорить за места в зоне еврокубков. "Молотобойцы" не знают поражений уже пять поединков кряду с учетом всех соревнований и имеют преимущество в свежести над "Манчестер Юнайтед", которому пришлось попотеть посреди недели, чтобы сломить сопротивление "Астаны" в Лиге Европы. "Красные дьяволы" проиграли только две из 21 последней встречи с "Вест Хэмом" в рамках чемпионата, включая 3:1 в прошлом сезоне на Лондонском стадионе.



"Вест Хэм" будет лишен дисквалифицированного Артура Масуаку. Мануэлю Лансини предстоит фитнес-тест. Уинстон Рид и Мичейл Антонио травмированы.



"Юнайтед" надеется на выздоровление Даниэля Джеймса. Поль Погба, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд этот матч, вероятно, пропустят, как и Люк Шоу с Эриком Байи.



АРСЕНАЛ — АСТОН ВИЛЛА 18:30 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд "Арсенал" показал достаточно трусливую игру против "Уотфорда", позволив сопернику запугать себя и продлив свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей. "Астон Вилла" проиграла все девять последних выездных поединков в высшем дивизионе, а свои четыре очка в этом сезоне набрала исключительно дома. "Канониры" могут похвастать тем, что выиграли все шесть последних встреч с бирмингемской командой с учетом всех соревнований, в пяти последних даже не пропустив.



Свой первый матч в сезоне может сыграть защитник "Арсенала" Роб Холдинг. На место в старте претендуют молодые Джо Уиллок и Букайо Сака, ярко себя проявившие против "Айнтрахта" в Лиге Европы.



После матча дисквалификации снова доступен вингер "Астон Виллы" Трезеге. Мэтт Таргетт вернулся из лазарета, Джонатан Коджиа и Джеймс Честер там пока остаются.



ЧЕЛСИ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Челси" и "Ливерпуль" взяли старт в Лиге Чемпионов, проиграв "Валенсии" и "Наполи", соответственно, и оба результата стали определенным сюрпризом. Теперь "синие" и "красные" сойдутся друг с другом, чтобы устроить своего рода переигровку недавнего матча за Суперкубок Европы, когда подопечные Юргена Клоппа только в серии пенальти смогли вырвать трофей. "Ливерпуль" пока идет без потерь в Премьер-Лиге, одержав пять побед из пяти. "Челси" обращает на себя внимание тем, что в пяти первых турах пропустил 11 голов — хуже дела только у "Норвича" (12). "Синие" выиграли лишь одну из девяти последних встреч с "красными" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт находится под вопросом из-за полученного против "Валенсии" ушиба лодыжки. Полностью здоров Нголо Канте.



Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги едва ли поправится к воскресенью. Натаниэль Клайн, Наби Кейта и Алиссон также близки к возвращению.