Сульшер уверен, что "Юнайтед" отразит интерес "Реала" к Погба в январе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что его клуб отразит интерес "Реала" к полузащитнику Полю Погба в январе.

На протяжении всего минувшего лета Погба связывали с отъездом из "Юнайтед", однако эти слухи так и не нашли подтверждения.



Вместе с тем таблоиды уверены, что сам Поль не потерял желание вырваться с "Олд Траффорд" и в январе предпримет новую попытку. Однако Сульшер ничуть не переживает насчет этого и убежден, что француз, пропускающий воскресный выезд к "Вест Хэму" с травмой, сохранит верность "Юнайтед".



"Я не слушаю президента "Реала". Но Поль упорно трудится здесь и полностью сосредоточен на "Манчестер Юнайтед".



"Мы убедились в этом, пока он был травмирован. Он работает как безумец, чтобы привести себя в форму, потому что хочет играть за нас и хочет помогать своим партнерам по команде".



"Я не переживаю сейчас и никогда не буду переживать в будущем насчет того, останется ли Поль Погба здесь".



"Если в январе снова начнутся эти спекуляции, связанные с "Реалом", я тоже не буду переживать. Мы справимся с ними, как справились летом".



"Поль никуда не уходит. Он счастлив здесь, когда играет", — цитирует Сульшера The Telegraph.