"Арсенал" может потратить 50 млн. фунтов на своего бывшего юниора
"Арсенал" задумывается о возвращении из ПСВ нападающего Дониэлла Малена, который два года назад был продан голландскому клубу за 500 тысяч фунтов.
20-летний Мален совершенно выдающимся образом начал этот сезон, забив 11 мячей в 13 матчах за клуб из Эйндховена и ранее в сентябре дебютировав за сборную Голландии, отметив это событие голом.
Как сообщает Daily Mirror, не менее 45 европейских клубов следят за прогрессом Дониэлла, однако на стороне "Арсенала" есть преимущество — Мален провел два года в системе "канониров", прежде чем в августе 2017 вернулся на родину.
"Арсенал" уже попросил коллег из ПСВ держать в курсе всех новостей относительно будущего Малена, которого в Голландии называют "новым Тьерри Анри". Также утверждается, что возвращение Дониэлла может обойтись "канонирам" в 50 млн. фунтов.
22.09.2019 06:00
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Глупости. Гейклуб за Пепе ещё 10 лет будут раскидываться. Теперь никаких трансферов.
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А каж ж пепе
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Бизнес машинен
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