"Арсенал" может потратить 50 млн. фунтов на своего бывшего юниора

Дониэлл Мален "Арсенал" задумывается о возвращении из ПСВ нападающего Дониэлла Малена, который два года назад был продан голландскому клубу за 500 тысяч фунтов.

20-летний Мален совершенно выдающимся образом начал этот сезон, забив 11 мячей в 13 матчах за клуб из Эйндховена и ранее в сентябре дебютировав за сборную Голландии, отметив это событие голом.

Как сообщает Daily Mirror, не менее 45 европейских клубов следят за прогрессом Дониэлла, однако на стороне "Арсенала" есть преимущество — Мален провел два года в системе "канониров", прежде чем в августе 2017 вернулся на родину.

"Арсенал" уже попросил коллег из ПСВ держать в курсе всех новостей относительно будущего Малена, которого в Голландии называют "новым Тьерри Анри". Также утверждается, что возвращение Дониэлла может обойтись "канонирам" в 50 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Мален, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 06:00

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  1. chelsea88 22.09.2019 07:28 # chelsea88
    Глупости. Гейклуб за Пепе ещё 10 лет будут раскидываться. Теперь никаких трансферов.

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  2. chr1s8rown 22.09.2019 07:10 # chr1s8rown
    А каж ж пепе

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  3. infamous 22.09.2019 06:33 # infamous
    Бизнес машинен

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