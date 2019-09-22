"Арсенал" может потратить 50 млн. фунтов на своего бывшего юниора

"Арсенал" задумывается о возвращении из ПСВ нападающего Дониэлла Малена, который два года назад был продан голландскому клубу за 500 тысяч фунтов.

20-летний Мален совершенно выдающимся образом начал этот сезон, забив 11 мячей в 13 матчах за клуб из Эйндховена и ранее в сентябре дебютировав за сборную Голландии, отметив это событие голом.



Как сообщает Daily Mirror, не менее 45 европейских клубов следят за прогрессом Дониэлла, однако на стороне "Арсенала" есть преимущество — Мален провел два года в системе "канониров", прежде чем в августе 2017 вернулся на родину.



"Арсенал" уже попросил коллег из ПСВ держать в курсе всех новостей относительно будущего Малена, которого в Голландии называют "новым Тьерри Анри". Также утверждается, что возвращение Дониэлла может обойтись "канонирам" в 50 млн. фунтов.