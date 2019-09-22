Салах сомневался насчет перехода в "Ливерпуль" из-за Мане

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что нападающий Мохамед Салах испытывал некоторые сомнения насчет перехода в мерсисайдский клуб из-за перспективы стать конкурентом по позиции Садио Мане.

Покупка Салаха у "Ромы" почти за 40 миллионов фунтов в 2017 году стала большой трансферной удачей для "красных", потому что с тех пор Мохамед забил 75 голов в 111 матчах.



Годом ранее до приобретения Салаха к "Ливерпулю" присоединился Мане, и изначально Мохамед опасался, что они будут конкурировать друг с другом, а не играть в связке.



"Это невероятно, какого прогресса они добились вместе. Парни обладают блестящим характером — разным, но блестящим. Хотя, конечно, мы купили их не за это, а за выдающиеся навыки".



"Помню, когда я разговаривал с Мо в первый раз, он сказал: "Да, но ведь справа играет Садио, и он неплох, не так ли?" Я ответил: "Я знаю, но он может играть и на другом фланге".



"Было очевидно, что им не просто придется подстегивать друг друга — они могли играть вместе. Они прекрасно сработались, используя Бобби (Фирмино) как связующее звено. Различные матчи могут требовать различных сочетаний игроков, но когда ты обладаешь ими тремя впереди, это всегда классно", — цитирует Клоппа Daily Mirror.