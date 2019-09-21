Де Хеа жаждет отомстить "Вест Хэму"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что его команда хочет отомстить "Вест Хэму" за свое поражение в прошлом сезоне.

В ближайшее воскресенье "красные дьяволы" сыграют на Лондонском стадионе, где в прошлом сезоне они были биты со счетом 3:1.



То поражение очень запомнилось Де Хеа, который надеется, что его команда реабилитируется и одержит свою первую победу на выезде с матча против ПСЖ в марте.



"Я считаю "Вест Хэм" достойной командой с рядом хороших игроков, которые там на важных ролях".



"В данный момент они на подъеме, но у нас связаны с ними плохие воспоминания по прошлому сезону, поэтому на сей раз нам требуется более высокая концентрация с самого начала".



"На кону три очень важных очка для нас, чтобы остаться вблизи вершины и чтобы наши молодые парни дополнительно обрели уверенность в себе".



"Мы также хотим показать, что способны играть на сложных для выездов стадионах и добиваться там побед", — цитирует Де Хеа Sky Sports.