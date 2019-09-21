Де Хеа жаждет отомстить "Вест Хэму"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что его команда хочет отомстить "Вест Хэму" за свое поражение в прошлом сезоне.

В ближайшее воскресенье "красные дьяволы" сыграют на Лондонском стадионе, где в прошлом сезоне они были биты со счетом 3:1.

То поражение очень запомнилось Де Хеа, который надеется, что его команда реабилитируется и одержит свою первую победу на выезде с матча против ПСЖ в марте.

"Я считаю "Вест Хэм" достойной командой с рядом хороших игроков, которые там на важных ролях".

"В данный момент они на подъеме, но у нас связаны с ними плохие воспоминания по прошлому сезону, поэтому на сей раз нам требуется более высокая концентрация с самого начала".

"На кону три очень важных очка для нас, чтобы остаться вблизи вершины и чтобы наши молодые парни дополнительно обрели уверенность в себе".

"Мы также хотим показать, что способны играть на сложных для выездов стадионах и добиваться там побед", — цитирует Де Хеа Sky Sports.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 486

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  1. ganinilyha 21.09.2019 22:49 # ganinilyha
    Тёрки середняков

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  2. van-der-slav 21.09.2019 22:27 # van-der-slav
    ути пути, мстюны какие

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  3. andrew10 21.09.2019 22:10 # andrew10
    Обычные такие вьюхи до матча ни к чему хорошему не приводят

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  4. goodtimes 21.09.2019 22:09 # goodtimes
    Чича ушёл - нужно выносить этих бомжей!

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  5. mancunia-planet 21.09.2019 22:07 # mancunia-planet
    удачи

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