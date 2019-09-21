Де Хеа жаждет отомстить "Вест Хэму"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что его команда хочет отомстить "Вест Хэму" за свое поражение в прошлом сезоне.
В ближайшее воскресенье "красные дьяволы" сыграют на Лондонском стадионе, где в прошлом сезоне они были биты со счетом 3:1.
То поражение очень запомнилось Де Хеа, который надеется, что его команда реабилитируется и одержит свою первую победу на выезде с матча против ПСЖ в марте.
"Я считаю "Вест Хэм" достойной командой с рядом хороших игроков, которые там на важных ролях".
"В данный момент они на подъеме, но у нас связаны с ними плохие воспоминания по прошлому сезону, поэтому на сей раз нам требуется более высокая концентрация с самого начала".
"На кону три очень важных очка для нас, чтобы остаться вблизи вершины и чтобы наши молодые парни дополнительно обрели уверенность в себе".
"Мы также хотим показать, что способны играть на сложных для выездов стадионах и добиваться там побед", — цитирует Де Хеа Sky Sports.
21.09.2019 22:00
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Тёрки середняков
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ути пути, мстюны какие
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Обычные такие вьюхи до матча ни к чему хорошему не приводят
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Чича ушёл - нужно выносить этих бомжей!
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удачи
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