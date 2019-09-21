Хадсон-Одои снова сыграл за резерв и забил гол

В субботу вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои сыграл за резервную команду и даже отметился голом.

Ранее на текущей неделе Хадсон-Одои заключил с родным клубом новый пятилетний контракт, который, по слухам, увеличил его зарплату до 180 тысяч фунтов в неделю.



Решив вопрос со своим будущим, Каллум смог полностью сосредоточиться на заключительной фазе своего восстановления после перенесенной в апреле операции на ахилле.



Если неделю назад Хадсон-Одои смог сыграть только тайм за резервную команду "синих", то на сей раз 18-летний англичанин провел на поле 75 минут против коллег из "Саутгемптона" и даже открыл счет в матче, сообщает Daily Mail.



Таким образом, теперь Хадсон-Одои может считать себя готовым для первой команды. В следующую среду "Челси" сыграет против "Гримсби" в Кубке Лиги, и этот матч видится подходящей возможностью для Каллума дебютировать в этом сезоне.