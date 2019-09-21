Гвардиола: "Мы ничего не пытались доказать людям"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что своей впечатляющей победой против "Уотфорда" со счетом 8:0 его команда не пыталась что-либо доказать после поражения от "Норвича".

В прошлый уикенд "горожане" потерпели свое первое за восемь последних месяцев поражение в Премьер-Лиге, уступив "Норвичу" 3:2.



Многие считают, что именно тем сенсационным результатом и была обусловлена необычайная прыть "Сити" против "Уотфорда", однако Гвардиола так не думает.



"Думаете, после всего того, что эти парни сделали в двух предыдущих сезонах, им еще нужно что-то доказывать?"



"Мы слышали, что говорили люди после матча с "Норвичем", но порой они не понимают, что мы тоже можем проиграть. Иногда я удивляюсь, что бывшие игроки и эксперты никак не могут этого понять".



"Мы должны доказывать только самим себе, что мы все еще обладаем желанием побеждать, добираться до поздних стадий соревнований и выигрывать трофеи", — сообщил Гвардиола BBC.