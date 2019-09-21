"Сити" забил "Уотфорду" восемь безответных голов

"Манчестер Сити" отметил 125-летие клуба своей самой крупной победой за все время выступлений в высшем дивизионе — 8:0 против "Уотфорда".

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел четыре перестановки по сравнению с поражением от "Норвича", доверившись Фернандиньо, Бенжамену Менди, Кевину Де Брюйне и Рияду Махрезу.



В стартовом составе "шершней" относительно ничейного матча против "Арсенала" появились Адриан Мариаппа и Димитри Фулькье, заменив Кристиана Кабаселе и Андре Грея.



Первая же атака в матче обернулась голом. Де Брюйне с правого края поля сделал прекрасную подачу во вратарскую, где Давиду Сильве оставалось лишь подставить ногу — 1:0.



Гости могли восстановить равновесие на четвертой минуте, когда Жерар Деулофеу обыграл один в один Николаса Отаменди, однако Эдерсон перевел удар испанца с острого угла на угловой.



А на шестой минуте голкипер "Уотфорда" Бен Фостер проиграл в скорости Махрезу и был вынужден фолить в своей штрафной. Серхио Агуэро четко исполнил пенальти — 2:0.



Уже на 12-й минуте "Сити" сделал счет разгромным. Махрез пробил со штрафного в голову Тома Клеверли, а мяч срикошетил в неожиданном для Фостера направлении — 3:0.



Спустя еще три минуты случился очередной гол. Де Брюйне подал угловой, Отаменди сделал скидку, а оставленный в одиночестве Бернарду Силва кивком головы поразил цель — 4:0.



На 18-й минуте зрители увидели еще один быстрый гол. "Горожане" хитро разыграли штрафной, и после прострела Агуэро к дальней штанге Отаменди буквально внес мяч в ворота — 5:0.



После столь сногсшибательного начала "Сити" слегка сбавил обороты, но по-прежнему доминировал над соперником и создал еще несколько убойных моментов — один только Агуэро мог добавить два-три гола.



Шестой гол случился, но уже после перерыва, когда Бернарду Силва подхватил отскочивший от Давида Сильвы мяч в штрафной, финтом обманул защитника и поразил ворота — 6:0.



На 60-й минуте Бернарду Силва оформил хет-трик, на дальней штанге со второй попытки замкнув прострел Де Брюйне — 7:0.



Хозяева не успокоились даже на седьмом голе, продолжив создавать давление. На 66-й минуте только перекладина уберегла "Уотфорд" после удара головой Махреза.



На 85-й минуте "горожане" поставили точку в матче. Де Брюйне, оказавшись на дальнем краю штрафной, подработал мяч и нанес мощный удар в ближний верхний угол — 8:0.



"Сити" имел шансы и на девятый гол, что стало бы повторением рекорда в истории Премьер-Лиги, однако хотя бы этого позора "шершни" избежали.



Открыв счет уже на первой минуте, "Сити" перечеркнул план своего соперника на игру. Пока "Уотфорд" приходил в себя, "горожане" забили еще несколько быстрых голов, что в итоге обернулось унизительнейшим поражением "шершней".



"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче