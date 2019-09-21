"Сити" забил "Уотфорду" восемь безответных голов
"Манчестер Сити" отметил 125-летие клуба своей самой крупной победой за все время выступлений в высшем дивизионе — 8:0 против "Уотфорда".
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел четыре перестановки по сравнению с поражением от "Норвича", доверившись Фернандиньо, Бенжамену Менди, Кевину Де Брюйне и Рияду Махрезу.
В стартовом составе "шершней" относительно ничейного матча против "Арсенала" появились Адриан Мариаппа и Димитри Фулькье, заменив Кристиана Кабаселе и Андре Грея.
Первая же атака в матче обернулась голом. Де Брюйне с правого края поля сделал прекрасную подачу во вратарскую, где Давиду Сильве оставалось лишь подставить ногу — 1:0.
Гости могли восстановить равновесие на четвертой минуте, когда Жерар Деулофеу обыграл один в один Николаса Отаменди, однако Эдерсон перевел удар испанца с острого угла на угловой.
А на шестой минуте голкипер "Уотфорда" Бен Фостер проиграл в скорости Махрезу и был вынужден фолить в своей штрафной. Серхио Агуэро четко исполнил пенальти — 2:0.
Уже на 12-й минуте "Сити" сделал счет разгромным. Махрез пробил со штрафного в голову Тома Клеверли, а мяч срикошетил в неожиданном для Фостера направлении — 3:0.
Спустя еще три минуты случился очередной гол. Де Брюйне подал угловой, Отаменди сделал скидку, а оставленный в одиночестве Бернарду Силва кивком головы поразил цель — 4:0.
На 18-й минуте зрители увидели еще один быстрый гол. "Горожане" хитро разыграли штрафной, и после прострела Агуэро к дальней штанге Отаменди буквально внес мяч в ворота — 5:0.
После столь сногсшибательного начала "Сити" слегка сбавил обороты, но по-прежнему доминировал над соперником и создал еще несколько убойных моментов — один только Агуэро мог добавить два-три гола.
Шестой гол случился, но уже после перерыва, когда Бернарду Силва подхватил отскочивший от Давида Сильвы мяч в штрафной, финтом обманул защитника и поразил ворота — 6:0.
На 60-й минуте Бернарду Силва оформил хет-трик, на дальней штанге со второй попытки замкнув прострел Де Брюйне — 7:0.
Хозяева не успокоились даже на седьмом голе, продолжив создавать давление. На 66-й минуте только перекладина уберегла "Уотфорд" после удара головой Махреза.
На 85-й минуте "горожане" поставили точку в матче. Де Брюйне, оказавшись на дальнем краю штрафной, подработал мяч и нанес мощный удар в ближний верхний угол — 8:0.
"Сити" имел шансы и на девятый гол, что стало бы повторением рекорда в истории Премьер-Лиги, однако хотя бы этого позора "шершни" избежали.
Открыв счет уже на первой минуте, "Сити" перечеркнул план своего соперника на игру. Пока "Уотфорд" приходил в себя, "горожане" забили еще несколько быстрых голов, что в итоге обернулось унизительнейшим поражением "шершней".
"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче
21.09.2019 19:00
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Последние комментарии:
калали мне съесть или мочи испить(с)моторот
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Короли @ мототроллер
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Теперь лузерпук проиграет АПЛ по разнице мячей ))))
(ответить)
Узнаю старину Брюса - на своём поле против Брайтона выставил 5-4-1.
(ответить)
аферисты.
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24.09.2018 11:19 #
mikkiynwa
Колбасники, где будем праздновать чемпионство?
Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.
Все слились.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/65450/?c=1#c6725632
(ответить)
Молодцы конечно, но мешки какие-то не предсказуемые, где-то выигрывают со счётом 6:0 и 8:0, потом всирают 2:3 Норвичам и Пеласам.
(ответить)
топово канеш лысый чёрт стерлядь не выпустил - хоть кэп на кдб сменится.
я уж было немножко сгорел к херам
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Да нам ваще похую, идите вы все нахуй со своими восемью голами, глоры ипанные
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Мидлсбро 8 : 1 Манчестер Сити
11.05.2008
(ответить)
Юве пошел по пи*де... Сосари Сосари как ЮВе бесплатно уводит топов. Так бездарно обменять Аллегри на Сосари, когда конкурент усиливается?
(ответить)
У королев оказыцца есть что-то между ног. Трансы голубенькие)
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матч и обзор! http://replayfootballmatches.net/2019/09/manchester-siti-uotford-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/
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Зря я взял Стерлинг вместо Кевина в фф.
Да ещё и поставил кэпом, благо вице-кэп Уилсон забил.
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Сильва идёт по своему графику, сначала вроде команда заряжена и даёт результат пол сезон - сезон, а потом идёт по пизде, ибо как тренер он ни о чём. Вот поржу, если Мошири и его сейчас уволит. Так им и надо, лохам.
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Всем насрать. Все ждут Челси - Ливерпуль.
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Сейчас бы жопу рвать против мертвого Уотфорда, и все равно быть ниже великого Ливерпуля. Ну что за топари.
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21.09.2019 08:04 # удалить
mc-od
В свете последних траблов, сегодня нужно просто вынести Уотфорд. Можно даже и без KPACUBO.)) Но хэт-трик от Рахимки или Куна не помешал бы...
C'mon CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/73534/?c=1
Жаль, Кун не собрал покер, могли на изи и десяточку положить. А так, все как я и предсказывал.)) Главное - не пропустили. Наших и всех адекватных с победой!
P.S. Фейрверком от подрывов "сами знаете чего" у "сами знаете кого" доволен.))
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Вроде ЛФК в лч 8-0 обыгрывал Бешикташ.
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Эээ, пососяры, чо с епалом?
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