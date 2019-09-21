"Сити" забил "Уотфорду" восемь безответных голов

Манчестер Сити "Манчестер Сити" отметил 125-летие клуба своей самой крупной победой за все время выступлений в высшем дивизионе — 8:0 против "Уотфорда".

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел четыре перестановки по сравнению с поражением от "Норвича", доверившись Фернандиньо, Бенжамену Менди, Кевину Де Брюйне и Рияду Махрезу.

В стартовом составе "шершней" относительно ничейного матча против "Арсенала" появились Адриан Мариаппа и Димитри Фулькье, заменив Кристиана Кабаселе и Андре Грея.

Первая же атака в матче обернулась голом. Де Брюйне с правого края поля сделал прекрасную подачу во вратарскую, где Давиду Сильве оставалось лишь подставить ногу — 1:0.

Гости могли восстановить равновесие на четвертой минуте, когда Жерар Деулофеу обыграл один в один Николаса Отаменди, однако Эдерсон перевел удар испанца с острого угла на угловой.

А на шестой минуте голкипер "Уотфорда" Бен Фостер проиграл в скорости Махрезу и был вынужден фолить в своей штрафной. Серхио Агуэро четко исполнил пенальти — 2:0.

Уже на 12-й минуте "Сити" сделал счет разгромным. Махрез пробил со штрафного в голову Тома Клеверли, а мяч срикошетил в неожиданном для Фостера направлении — 3:0.

Спустя еще три минуты случился очередной гол. Де Брюйне подал угловой, Отаменди сделал скидку, а оставленный в одиночестве Бернарду Силва кивком головы поразил цель — 4:0.

На 18-й минуте зрители увидели еще один быстрый гол. "Горожане" хитро разыграли штрафной, и после прострела Агуэро к дальней штанге Отаменди буквально внес мяч в ворота — 5:0.

После столь сногсшибательного начала "Сити" слегка сбавил обороты, но по-прежнему доминировал над соперником и создал еще несколько убойных моментов — один только Агуэро мог добавить два-три гола.

Шестой гол случился, но уже после перерыва, когда Бернарду Силва подхватил отскочивший от Давида Сильвы мяч в штрафной, финтом обманул защитника и поразил ворота — 6:0.

На 60-й минуте Бернарду Силва оформил хет-трик, на дальней штанге со второй попытки замкнув прострел Де Брюйне — 7:0.

Хозяева не успокоились даже на седьмом голе, продолжив создавать давление. На 66-й минуте только перекладина уберегла "Уотфорд" после удара головой Махреза.

На 85-й минуте "горожане" поставили точку в матче. Де Брюйне, оказавшись на дальнем краю штрафной, подработал мяч и нанес мощный удар в ближний верхний угол — 8:0.

"Сити" имел шансы и на девятый гол, что стало бы повторением рекорда в истории Премьер-Лиги, однако хотя бы этого позора "шершни" избежали.

Открыв счет уже на первой минуте, "Сити" перечеркнул план своего соперника на игру. Пока "Уотфорд" приходил в себя, "горожане" забили еще несколько быстрых голов, что в итоге обернулось унизительнейшим поражением "шершней".

"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2152

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 21.09.2019 20:05 # kipeloff89
    калали мне съесть или мочи испить(с)моторот

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  2. mototroller 21.09.2019 19:45 # mototroller
    Короли @ мототроллер

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  3. karimov-mu 21.09.2019 19:44 # karimov-mu
    Теперь лузерпук проиграет АПЛ по разнице мячей ))))

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  4. lampard78 21.09.2019 19:33 # lampard78
    Узнаю старину Брюса - на своём поле против Брайтона выставил 5-4-1.

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  5. chr1s8rown 21.09.2019 19:33 # chr1s8rown
    аферисты.

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  6. narcot 21.09.2019 19:31 # narcot
    24.09.2018 11:19 #
    mikkiynwa

    Колбасники, где будем праздновать чемпионство?

    Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.

    Все слились.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/65450/?c=1#c6725632

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  7. lovrentiy 21.09.2019 19:31 # lovrentiy
    Молодцы конечно, но мешки какие-то не предсказуемые, где-то выигрывают со счётом 6:0 и 8:0, потом всирают 2:3 Норвичам и Пеласам.

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  8. kipeloff89 21.09.2019 19:30 # kipeloff89
    топово канеш лысый чёрт стерлядь не выпустил - хоть кэп на кдб сменится.
    я уж было немножко сгорел к херам

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  9. urmat 21.09.2019 19:27 # urmat
    Да нам ваще похую, идите вы все нахуй со своими восемью голами, глоры ипанные

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  10. narcot 21.09.2019 19:27 # narcot
    Мидлсбро 8 : 1 Манчестер Сити

    11.05.2008

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  11. rj1992 21.09.2019 19:26 # rj1992
    Юве пошел по пи*де... Сосари Сосари как ЮВе бесплатно уводит топов. Так бездарно обменять Аллегри на Сосари, когда конкурент усиливается?

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  12. electric 21.09.2019 19:22 # electric
    У королев оказыцца есть что-то между ног. Трансы голубенькие)

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  13. nash 21.09.2019 19:22 # nash
    матч и обзор! http://replayfootballmatches.net/2019/09/manchester-siti-uotford-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/

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  14. shearer1 21.09.2019 19:20 # shearer1
    Зря я взял Стерлинг вместо Кевина в фф.
    Да ещё и поставил кэпом, благо вице-кэп Уилсон забил.

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  15. sausage 21.09.2019 19:19 # sausage
    Сильва идёт по своему графику, сначала вроде команда заряжена и даёт результат пол сезон - сезон, а потом идёт по пизде, ибо как тренер он ни о чём. Вот поржу, если Мошири и его сейчас уволит. Так им и надо, лохам.

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  16. serg110kv 21.09.2019 19:19 # serg110kv
    Всем насрать. Все ждут Челси - Ливерпуль.

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  17. alcoholnarco 21.09.2019 19:17 # alcoholnarco
    Сейчас бы жопу рвать против мертвого Уотфорда, и все равно быть ниже великого Ливерпуля. Ну что за топари.

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  18. mc-od 21.09.2019 19:15 # mc-od
    21.09.2019 08:04 # удалить
    mc-od

    В свете последних траблов, сегодня нужно просто вынести Уотфорд. Можно даже и без KPACUBO.)) Но хэт-трик от Рахимки или Куна не помешал бы...

    C'mon CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/73534/?c=1

    Жаль, Кун не собрал покер, могли на изи и десяточку положить. А так, все как я и предсказывал.)) Главное - не пропустили. Наших и всех адекватных с победой!

    P.S. Фейрверком от подрывов "сами знаете чего" у "сами знаете кого" доволен.))

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  19. electric 21.09.2019 19:14 # electric
    Вроде ЛФК в лч 8-0 обыгрывал Бешикташ.

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  20. bushwacka 21.09.2019 19:13 # bushwacka
    Эээ, пососяры, чо с епалом?

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