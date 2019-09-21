Почеттино не винит VAR в поражении "Тоттенхэма"

VAR Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не винит систему VAR в поражении своей команды от "Лестера" со счетом 2:1.

Открыв счет усилиями Харри Кейна в первом тайме, на 64-й минуте "шпоры", как показалось, удвоили свое преимущество, однако VAR разглядела миллиметровый офсайд и отметила гол Сержа Орье.

Вскоре "лисы" сравняли счет, а затем и вовсе вырвали победу, однако Почеттино философски принимает результат.

"Таков футбол. Действительно, когда пропускаешь по два гола в каждом матче, побеждать сложно. Но когда мы пропустили, то были лучшей командой".

"Я расстроен результатом, но мы продолжали упорно работать. Эта ситуация с отмененным голом повлияла на обе команды. Если бы гол засчитали, игра была бы закончена".

"Даже при счете 1:1, мы имели моменты забить второй. Но Премьер-Лига — это самая красивая лига, потому что здесь никогда ничего не закончено. Оценивая матч целиком, могу сказать, что я расстроен, но очень позитивен и оптимистичен".

"Нам нужно улучшить свою выездную игру. Мы собираемся работать и прогрессировать. Мы доминировали в игре и заслуживали больше, но таков футбол. Все может быстро измениться. Нам нужно продолжать трудиться — впереди много матчей, и мы должны быть готовы".

"Я часто рассуждаю о преимуществах VAR, но иногда это оборачивается против тебя. Таков футбол. После этого ты не можешь жаловаться. Ты должен смириться", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки VAR, Лестер, Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 18:30

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  1. liverbro 21.09.2019 19:48 # liverbro
    Почетино не винит VAR? что-то новенькое

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  2. moneymaker 21.09.2019 18:43 # moneymaker
    Петушино он, капой еще Почетино

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