Лэмпард: "Салах стал суперзвездой, и это его заслуга"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард знал, что нападающий Мохамед Салах сможет стать большим игроком, несмотря на свой провал на "Стэмфорд Бридж".

Прибыв в "Челси" в 2014 году, Салах сыграл всего 19 матчей за лондонский клуб, прежде чем отправился в "Рому".



В 2017 Мохамед вернулся в английский футбол, присоединившись к "Ливерпулю", за который с тех пор он забил 75 голов в 111 матчах.



По словам Лэмпарда, он всегда знал о таланте Салаха, однако превращение Мохамеда в суперзвезду мирового футбола — это дело рук самого египтянина.



"К сожалению для Мо, у него не получилось здесь, но нужно отдать ему должное. Он отправился в Италию, затем вернулся и теперь является суперзвездой".



"Сложно сказать, мог ли его путь сложиться иначе, если бы он не ушел. Тогда было ясно лишь то, что талант при нем".



"В то время у нас было много вариантов на атакующих позициях: 10-е номера, вингеры. В силу ряда причин он не имел возможности много играть, однако ты все равно мог видеть его талант".



"Он все равно заслуживает огромной похвалы за то, каким игроком стал после перехода в "Ливерпуль". Не нужно искать каких-то причин — все случившееся является заслугой самого Мо".



"Нужно говорить о его профессионализме и отношении к делу, потому что уйти из клуба вроде "Челси" не бывает легко".



"Когда ты уходишь из такого клуба, люди сомневаются в тебе и говорят, что ты не заиграл. Но теперь он является суперзвездой, и это заслуга самого Мо", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.