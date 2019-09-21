"Лестер" вырвал победу у "Тоттенхэма"
Роскошный гол Джеймса Мэддисона в концовке матча позволил "Лестеру" одержать волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.
Относительно 2:2 с "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял шестерых игроков. Кристиан Эриксен, Лукас Моура и Эрик Дайер были переведены в запас, а Давинсон Санчес, Деле Алли и Уго Льорис вообще не попали в заявку. Последний — из-за родов своей супруги.
В стартовый состав "лис" вернулись Айозе Перес и Харви Барнс, заменив Демарая Грея и Хамзу Чоудури.
Несмотря на раннее начало, обе команды выглядели очень бодро на старте матча, причем мяч лучше держался у гостей, а хозяева пытались делать ставку на контратаки.
На 16-й минуте подменявший Льориса "Тоттенхэма" Пауло Гассанига неудачно отразил дальний удар Юри Тилеманса, а Уилфрид Ндиди затолкал мяч в ворота. Однако система VAR отменила гол из-за офсайда при добивании.
В дальнейшем игра чуть остепенилась, но осталась равной. А на 29-й минуте счет был открыт. Харри Кейн получил пас пяткой от Сон Хен Мина, рванул по центру в штрафную и, уже падая после контакта с защитником, смог пробить по мячу — 0:1.
В остатке тайма гости достаточно уверенно сдерживали "Лестер", однажды даже показав зубы — только Каспер Шмейхель помешал Кейну удвоить счет.
Второй тайм начался довольно вяло, пока команды не обменялись голевыми моментами. Сперва Джейми Варди убежал в прорыв и пробил с острого угла, однако рикошет от Яна Вертонгена замедлил мяч и позволил Гассаниге спасти "шпор". В ответ на это Сон слегка промахнулся мимо дальнего угла в убойной позиции.
Следующий в матче момент возник на 64-й минуте, когда Кейн сделал передачу поперек штрафной, а Серж Орье подработал мяч и неотразимо пробил низом. Однако вновь вмешалась система VAR и отменила гол.
Обмен моментами продолжился на 70-й минуте, когда Варди прострелил почти от лицевой линии, а Рикарду Перейра пробил в касание у дальней штанги — 1:1.
Ничейный счет не очень-то устраивал ни тех, ни других, поэтому концовка матча получилась достаточно открытой, но удача заняла сторону "лис". На 85-й минуте Джеймс Мэддисон нанес прекрасный удар метров с 22, послав мяч в притирку со штангой — 2:1.
"Тоттенхэм" открыл счет в этом матче, но во втором тайме выглядел откровенно уставшим и после отмененного VAR гола Орье резко сбавил обороты, позволив "Лестеру" вырвать победу и подняться в топ-4.
"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
21.09.2019 16:30
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Последние комментарии:
Чмошники имеют -5 от ЛФК))
Проебывают Норвичам, а в следующем матче жопу рвут, чтобы забить 6 Уотфорду и все равно быть позади ЛФК, просто кек
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Остановите сите, он уже мертв
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ваньяма остался в Тоттенхэме? Разве было новости о его продаже в Брюгге?
(ответить)
А гейклуб в прошлом туре еле ноги унесли от такого Уотфорда)
Пздц арсосал конченный.
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Да шершни, это вам не арсенал
(ответить)
Иветрон такая эпичная команда-отсос
(ответить)
Еве раки, с таким составом так играть.
Зато Гуйе продали в ПСГ, норм
(ответить)
Ору с колбасных, когда те говорили про кризис сосити
(ответить)
Ставь + если считаешь что лузерпуль клуб пидорасов, посмотрим сколько нас!
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Чесно сказать куйня смотреть для нетрального зрителя МС с Уотфордом. Результат ясен в одни ворота. Лестер с Тотенхемом интереснее было. Теперь переключил филмец лучше посмотрю нежели голубков
(ответить)
братишки из Сити наконец-то без предварительных ласок начали eбать бомжей. И правильно. Знают ведь, что вы6лядoк на клопе уже засовывает палки не только себе в рот, но и в колеса горожан.
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Кдб просто космос. По-моему он еще пизже стал
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Онли - лузеpxуй порвался, да что ж ты будешь делать))
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои сыграют сегодня за «Челси» U23 против «Саутгемптона», а в состав первой команды вернутся в матче Кубка Лиги против «Гримсби Таун» на следующей неделе.
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
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Пёрнли > Норвич > страпоновые короли
И классика: Левон побритый, что с очком? Почему кишка выпадает?
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Чем их пеп кормит)
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По прошлой ветке Слэш и Фарот лимонили на ВАР, не понимая, что скаму и тут подсудят, это наша система))
Я про другое люди такой оффсайд ранее судили в пользу атаки, теперь нужно слепо верить милиметрам просто деревенского повтора с кривыми линиями.
Окай значит завтра глянем ВАР в действии, надеюсь все будет четко и вы дальше будете лимонить Вару!
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