"Лестер" вырвал победу у "Тоттенхэма"

Роскошный гол Джеймса Мэддисона в концовке матча позволил "Лестеру" одержать волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.

Относительно 2:2 с "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял шестерых игроков. Кристиан Эриксен, Лукас Моура и Эрик Дайер были переведены в запас, а Давинсон Санчес, Деле Алли и Уго Льорис вообще не попали в заявку. Последний — из-за родов своей супруги.



В стартовый состав "лис" вернулись Айозе Перес и Харви Барнс, заменив Демарая Грея и Хамзу Чоудури.



Несмотря на раннее начало, обе команды выглядели очень бодро на старте матча, причем мяч лучше держался у гостей, а хозяева пытались делать ставку на контратаки.



На 16-й минуте подменявший Льориса "Тоттенхэма" Пауло Гассанига неудачно отразил дальний удар Юри Тилеманса, а Уилфрид Ндиди затолкал мяч в ворота. Однако система VAR отменила гол из-за офсайда при добивании.



В дальнейшем игра чуть остепенилась, но осталась равной. А на 29-й минуте счет был открыт. Харри Кейн получил пас пяткой от Сон Хен Мина, рванул по центру в штрафную и, уже падая после контакта с защитником, смог пробить по мячу — 0:1.



В остатке тайма гости достаточно уверенно сдерживали "Лестер", однажды даже показав зубы — только Каспер Шмейхель помешал Кейну удвоить счет.



Второй тайм начался довольно вяло, пока команды не обменялись голевыми моментами. Сперва Джейми Варди убежал в прорыв и пробил с острого угла, однако рикошет от Яна Вертонгена замедлил мяч и позволил Гассаниге спасти "шпор". В ответ на это Сон слегка промахнулся мимо дальнего угла в убойной позиции.



Следующий в матче момент возник на 64-й минуте, когда Кейн сделал передачу поперек штрафной, а Серж Орье подработал мяч и неотразимо пробил низом. Однако вновь вмешалась система VAR и отменила гол.



Обмен моментами продолжился на 70-й минуте, когда Варди прострелил почти от лицевой линии, а Рикарду Перейра пробил в касание у дальней штанги — 1:1.



Ничейный счет не очень-то устраивал ни тех, ни других, поэтому концовка матча получилась достаточно открытой, но удача заняла сторону "лис". На 85-й минуте Джеймс Мэддисон нанес прекрасный удар метров с 22, послав мяч в притирку со штангой — 2:1.



"Тоттенхэм" открыл счет в этом матче, но во втором тайме выглядел откровенно уставшим и после отмененного VAR гола Орье резко сбавил обороты, позволив "Лестеру" вырвать победу и подняться в топ-4.



"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче