"Лестер" вырвал победу у "Тоттенхэма"

Джеймс Мэддисон Роскошный гол Джеймса Мэддисона в концовке матча позволил "Лестеру" одержать волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1.

Относительно 2:2 с "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял шестерых игроков. Кристиан Эриксен, Лукас Моура и Эрик Дайер были переведены в запас, а Давинсон Санчес, Деле Алли и Уго Льорис вообще не попали в заявку. Последний — из-за родов своей супруги.

В стартовый состав "лис" вернулись Айозе Перес и Харви Барнс, заменив Демарая Грея и Хамзу Чоудури.

Несмотря на раннее начало, обе команды выглядели очень бодро на старте матча, причем мяч лучше держался у гостей, а хозяева пытались делать ставку на контратаки.

На 16-й минуте подменявший Льориса "Тоттенхэма" Пауло Гассанига неудачно отразил дальний удар Юри Тилеманса, а Уилфрид Ндиди затолкал мяч в ворота. Однако система VAR отменила гол из-за офсайда при добивании.

В дальнейшем игра чуть остепенилась, но осталась равной. А на 29-й минуте счет был открыт. Харри Кейн получил пас пяткой от Сон Хен Мина, рванул по центру в штрафную и, уже падая после контакта с защитником, смог пробить по мячу — 0:1.

В остатке тайма гости достаточно уверенно сдерживали "Лестер", однажды даже показав зубы — только Каспер Шмейхель помешал Кейну удвоить счет.

Второй тайм начался довольно вяло, пока команды не обменялись голевыми моментами. Сперва Джейми Варди убежал в прорыв и пробил с острого угла, однако рикошет от Яна Вертонгена замедлил мяч и позволил Гассаниге спасти "шпор". В ответ на это Сон слегка промахнулся мимо дальнего угла в убойной позиции.

Следующий в матче момент возник на 64-й минуте, когда Кейн сделал передачу поперек штрафной, а Серж Орье подработал мяч и неотразимо пробил низом. Однако вновь вмешалась система VAR и отменила гол.

Обмен моментами продолжился на 70-й минуте, когда Варди прострелил почти от лицевой линии, а Рикарду Перейра пробил в касание у дальней штанги — 1:1.

Ничейный счет не очень-то устраивал ни тех, ни других, поэтому концовка матча получилась достаточно открытой, но удача заняла сторону "лис". На 85-й минуте Джеймс Мэддисон нанес прекрасный удар метров с 22, послав мяч в притирку со штангой — 2:1.

"Тоттенхэм" открыл счет в этом матче, но во втором тайме выглядел откровенно уставшим и после отмененного VAR гола Орье резко сбавил обороты, позволив "Лестеру" вырвать победу и подняться в топ-4.

"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 16:30

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 21.09.2019 18:13 # mikkiynwa
    Чмошники имеют -5 от ЛФК))

    Проебывают Норвичам, а в следующем матче жопу рвут, чтобы забить 6 Уотфорду и все равно быть позади ЛФК, просто кек

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  2. lfc-krr 21.09.2019 18:12 # lfc-krr
    Остановите сите, он уже мертв

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  3. griezmann 21.09.2019 18:10 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  4. tyhonovecky 21.09.2019 18:07 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  5. liverpool888 21.09.2019 18:03 # liverpool888
    Ваньяма остался в Тоттенхэме? Разве было новости о его продаже в Брюгге?

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  6. chelsea88 21.09.2019 17:54 # chelsea88
    А гейклуб в прошлом туре еле ноги унесли от такого Уотфорда)
    Пздц арсосал конченный.

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  7. ssa 21.09.2019 17:49 # ssa
    Да шершни, это вам не арсенал

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  8. caxar 21.09.2019 17:48 # caxar
    Иветрон такая эпичная команда-отсос

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  9. sellman 21.09.2019 17:48 # sellman
    Еве раки, с таким составом так играть.
    Зато Гуйе продали в ПСГ, норм

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  10. januzaj00 21.09.2019 17:47 # januzaj00
    Ору с колбасных, когда те говорили про кризис сосити

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  11. tyhonovecky 21.09.2019 17:47 # tyhonovecky
    Ставь + если считаешь что лузерпуль клуб пидорасов, посмотрим сколько нас!

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  12. chelsiukpro 21.09.2019 17:47 # chelsiukpro
    Чесно сказать куйня смотреть для нетрального зрителя МС с Уотфордом. Результат ясен в одни ворота. Лестер с Тотенхемом интереснее было. Теперь переключил филмец лучше посмотрю нежели голубков

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  13. imfake 21.09.2019 17:46 # imfake
    братишки из Сити наконец-то без предварительных ласок начали eбать бомжей. И правильно. Знают ведь, что вы6лядoк на клопе уже засовывает палки не только себе в рот, но и в колеса горожан.

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  14. highneken 21.09.2019 17:46 # highneken
    Кдб просто космос. По-моему он еще пизже стал

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  15. mufc1994 21.09.2019 17:43 # mufc1994
    Онли - лузеpxуй порвался, да что ж ты будешь делать))

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  16. lampard78 21.09.2019 17:42 # lampard78
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои сыграют сегодня за «Челси» U23 против «Саутгемптона», а в состав первой команды вернутся в матче Кубка Лиги против «Гримсби Таун» на следующей неделе.

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  17. tyhonovecky 21.09.2019 17:41 # tyhonovecky
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

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  18. narcot 21.09.2019 17:40 # narcot
    Пёрнли > Норвич > страпоновые короли

    И классика: Левон побритый, что с очком? Почему кишка выпадает?

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  19. uyga 21.09.2019 17:38 # uyga
    Чем их пеп кормит)

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  20. rj1992 21.09.2019 17:35 # rj1992
    По прошлой ветке Слэш и Фарот лимонили на ВАР, не понимая, что скаму и тут подсудят, это наша система))
    Я про другое люди такой оффсайд ранее судили в пользу атаки, теперь нужно слепо верить милиметрам просто деревенского повтора с кривыми линиями.
    Окай значит завтра глянем ВАР в действии, надеюсь все будет четко и вы дальше будете лимонить Вару!

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