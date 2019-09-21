"Ливерпуль" заплатил "Сити" 1 млн. фунтов за взлом скаутской системы
"Ливерпуль" заплатил 1 миллион фунтов "Манчестер Сити" в качестве компенсации за хакерский взлом скаутской системы чемпионов Премьер-Лиги.
The Times называет этот скандал одним из крупнейших в эру Премьер-Лиги. Случился он еще в 2013 году, но был предан огласке только сейчас.
Шесть лет назад клуб с "Этихад" нанял экспертов в области компьютерной безопасности, чтобы установить обстоятельства взлома своей скаутской системы Scout7, и следы привели к конкурентам по Премьер-Лиге.
После нескольких месяцев разбирательств "красные" признали свою вину и согласились выплатить семизначную компенсацию, но при этом мерсисайдский клуб сохранил на своих постах всех своих сотрудников, замешанных в этой истории.
Добавим, что незадолго до того инцидента — в мае 2012 — "Сити" впервые за 44 года стал чемпионом Англии, что можно считать началом современной эры "горожан".
21.09.2019 16:00
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Последние комментарии:
За такие махинации, по-хорошему должен быть более серьёзный штраф + бан на несколько лет на трансферы + естественно, ссылка в лигу 1
Но рот клоппа в деле - насекомое тут даже не стесняется демонстрировать результаты своей подтрибунной деятельности.
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Ну что за топарики?! Ломали голубую помойку, даже в дичайшем кризисе!
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Хера се. Грязная история. Прям даже очень.
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Портовые обрыганы же, это неудивительно.
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