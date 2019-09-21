"Ливерпуль" заплатил "Сити" 1 млн. фунтов за взлом скаутской системы

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп "Ливерпуль" заплатил 1 миллион фунтов "Манчестер Сити" в качестве компенсации за хакерский взлом скаутской системы чемпионов Премьер-Лиги.

The Times называет этот скандал одним из крупнейших в эру Премьер-Лиги. Случился он еще в 2013 году, но был предан огласке только сейчас.

Шесть лет назад клуб с "Этихад" нанял экспертов в области компьютерной безопасности, чтобы установить обстоятельства взлома своей скаутской системы Scout7, и следы привели к конкурентам по Премьер-Лиге.

После нескольких месяцев разбирательств "красные" признали свою вину и согласились выплатить семизначную компенсацию, но при этом мерсисайдский клуб сохранил на своих постах всех своих сотрудников, замешанных в этой истории.

Добавим, что незадолго до того инцидента — в мае 2012 — "Сити" впервые за 44 года стал чемпионом Англии, что можно считать началом современной эры "горожан".


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 267

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ry-l 21.09.2019 16:13 # ry-l
    За такие махинации, по-хорошему должен быть более серьёзный штраф + бан на несколько лет на трансферы + естественно, ссылка в лигу 1

    Но рот клоппа в деле - насекомое тут даже не стесняется демонстрировать результаты своей подтрибунной деятельности.

    (ответить)

  2. lfc-krr 21.09.2019 16:10 # lfc-krr
    Ну что за топарики?! Ломали голубую помойку, даже в дичайшем кризисе!

    (ответить)

  3. lampard78 21.09.2019 16:09 # lampard78
    Хера се. Грязная история. Прям даже очень.

    (ответить)

  4. iceteam 21.09.2019 16:02 # iceteam
    Портовые обрыганы же, это неудивительно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: