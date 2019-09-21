Эвра расстроен, что соперники перестали уважать "Юнайтед"

Патрис Эвра Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра расстроен, что "красные дьяволы" перестали внушать страх своим соперникам.

Лишь на прошлой неделе на "Олд Траффорд" гостил "Лестер", который, хоть и уступил 1:0, но играл в свой футбол и длительными отрезками переигрывал "дьяволов".

Эвра, который недавно вернулся в клуб для получения тренерской лицензии, расстроен таким положением вещей и призывает "Юнайтед" вернуть уважение к себе.

"На прошлой неделе мы играли против "Лестера", и многие люди заранее говорили, что это будет тяжелый матч, потому что они в форме. Об этом я и говорю".

"Куда подевалось уважение к "Манчестер Юнайтед"? Я хочу, чтобы люди снова нас боялись, а для этого нужно выходить и лучше играть матчи, а также побеждать".

"Я хочу, чтобы к нам вернулось это спортивное высокомерие. Даже если это нелегко, нужно давать людям понять, что мы — "Манчестер Юнайтед". Я расстраиваюсь, когда люди говорят о "Юнайтед", словно мы пустое место. Это убивает меня".

"Я вспоминаю, как все еще был игроком "Вест Хэма", и им предстояло играть с "Юнайтед". На протяжении недели все игроки были так сосредоточены на тренировках, и никто из них не думал, что они проиграют "Юнайтед".

"Я был игроком "Вест Хэма", но как фанату "Юнайтед" мне было немного больно признать: "Вау, мой клуб в настоящем упадке, если "Вест Хэм" даже ни на процент не думает, что может проиграть этот матч".

"Проблема в том, что они, "Вест Хэм", выиграли то матч 3:1, так что я был рад, но одновременно расстроен. Я подумал: "Вау, нам нужно исправить мой клуб", — сообщил Эвра официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 21.09.2019 16:02 # elprimer
    Хз, каким нужно быть имбецилом, чтобы выбрать лонгболл юнайтед объектом для уважения.

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  2. klementino 21.09.2019 15:55 # klementino
    МЮ клуб...

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  3. chebrec 21.09.2019 15:33 # chebrec
    Фига у него ручища как у лудакриса в клипе гетбак мазафака гетбак

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  4. lfc-krr 21.09.2019 15:20 # lfc-krr
    Какие капитаны, такое и уважение.. Эвра, Валенсия, Янг, Погба!
    Сплошь ныряльщики, плаксы, "арийцы"

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