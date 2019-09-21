Деннис Прат поведал, что отказал "Арсеналу"

Полузащитник "Лестера" Деннис Прат рассказал, что ранее в своей карьере отказался от перехода в "Арсенал".

В прошлом месяце "лисы" приобрели Прата у "Сампдории" за 18 миллионов фунтов. Однако 25-летний игрок сборной Бельгии мог приехать в Англию гораздо раньше — еще когда выступал на родне за "Генк".



"В то время у меня было три или четыре действительно хороших предложения. Мы посетили "Арсенал", "Лилль", "Аякс" и "Андерлехт".



"Арсенал" был бы действительно славным шагом, и там я бы смог зарабатывать гораздо больше денег, чем в "Андерлехте", но к тому моменту мое футбольное образование еще не было окончено, и это было очень важно для меня".



"Не было никаких гарантий, что я стану хорошим футболистом, если был перешел в "Арсенал", — сообщил Прат The Guardian.