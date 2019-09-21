Рой Кин стал экспертом Sky Sports

Рой Кин Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин присоединился к команде телевизионных экспертов Sky Sports, которая будет обозревать матчи этого сезона Премьер-Лиги.

Напомним, в начале этого календарного года Кин стал ассистентом главного тренера "Ноттингем Форест" Мартина О'Нила, с которым ему ранее довелось поработать в сборной Ирландии.

В январе Рой покинул клуб Чемпионшипа. Предполагалось, что Кин поступил таким образом, чтобы возобновить самостоятельную тренерскую карьеру.

Однако новый сезон стартовал, а 48-летний ирландец не нашел себе клуб. В сложившейся ситуации Кин решил принять предложение Sky Sports.

Таким образом, Рой присоединился к компании Жозе Моуриньо, Гари Невилл, Джейми Каррагера, Грэма Сунесса и Джейми Рэднаппа, которые в этом сезоне будут делиться с общественностью своим экспертным мнением.


Метки Sky Sports, Кин, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 434

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  1. manutd-20champ 21.09.2019 14:01 # manutd-20champ
    одним пиздуном больше, их там уже перебор

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  2. cunningham 21.09.2019 13:54 # cunningham
    дебилоид под стать каррагеру, в любой момент может на человека наброситься, животное.

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  3. lfc-in-my-heart 21.09.2019 13:42 # lfc-in-my-heart
    Все манки-недотренеры становятся экспертами на ТВ. Скоро и голлум присоединится к братанам

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  4. madscouser 21.09.2019 13:18 # madscouser
    Все, кто облажались в качестве тренера, пошли вымещать свою желчь на тех, кто в &#230;том преуспел)))))

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  5. ensiferum 21.09.2019 13:04 # ensiferum
    На телеке языком проще ворочать, чем тренить.

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  6. monsieurgood 21.09.2019 13:03 # monsieurgood
    ну хоть один мужик в этом курятнике

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