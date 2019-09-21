Рой Кин стал экспертом Sky Sports

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин присоединился к команде телевизионных экспертов Sky Sports, которая будет обозревать матчи этого сезона Премьер-Лиги.

Напомним, в начале этого календарного года Кин стал ассистентом главного тренера "Ноттингем Форест" Мартина О'Нила, с которым ему ранее довелось поработать в сборной Ирландии.



В январе Рой покинул клуб Чемпионшипа. Предполагалось, что Кин поступил таким образом, чтобы возобновить самостоятельную тренерскую карьеру.



Однако новый сезон стартовал, а 48-летний ирландец не нашел себе клуб. В сложившейся ситуации Кин решил принять предложение Sky Sports.



Таким образом, Рой присоединился к компании Жозе Моуриньо, Гари Невилл, Джейми Каррагера, Грэма Сунесса и Джейми Рэднаппа, которые в этом сезоне будут делиться с общественностью своим экспертным мнением.