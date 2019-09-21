Рой Кин стал экспертом Sky Sports
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин присоединился к команде телевизионных экспертов Sky Sports, которая будет обозревать матчи этого сезона Премьер-Лиги.
Напомним, в начале этого календарного года Кин стал ассистентом главного тренера "Ноттингем Форест" Мартина О'Нила, с которым ему ранее довелось поработать в сборной Ирландии.
В январе Рой покинул клуб Чемпионшипа. Предполагалось, что Кин поступил таким образом, чтобы возобновить самостоятельную тренерскую карьеру.
Однако новый сезон стартовал, а 48-летний ирландец не нашел себе клуб. В сложившейся ситуации Кин решил принять предложение Sky Sports.
Таким образом, Рой присоединился к компании Жозе Моуриньо, Гари Невилл, Джейми Каррагера, Грэма Сунесса и Джейми Рэднаппа, которые в этом сезоне будут делиться с общественностью своим экспертным мнением.
21.09.2019 13:00
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одним пиздуном больше, их там уже перебор
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дебилоид под стать каррагеру, в любой момент может на человека наброситься, животное.
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Все манки-недотренеры становятся экспертами на ТВ. Скоро и голлум присоединится к братанам
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Все, кто облажались в качестве тренера, пошли вымещать свою желчь на тех, кто в æтом преуспел)))))
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На телеке языком проще ворочать, чем тренить.
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ну хоть один мужик в этом курятнике
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