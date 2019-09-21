Заха недоволен своими партнерами по "Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пожаловался, что он не может в одиночку тащить команду.

Минувшим летом Заха отчаянно пытался покинуть "Селхерст Парк", однако "орлы" отказались удовлетворить желание своего лучшего игрока.



Эта ситуация не помешала "Пэлас" достаточно неплохо начать сезон, одержав победы против "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы", однако в прошлый уикенд подопечные Роя Ходжсона с треском проиграли "Тоттенхэму".



Поражение 4:0 заставило Заху обратиться к партнерам по команде. Уилфрид недоволен, что команда чересчур полагается на его форму и настроение.



"Как бы я ни старался на футбольном поле, я не могу играть на каждой позиции. Я выкладываюсь на 100 процентов, однако на поле выходят 11 игроков, и каждый должен нести эту ношу", — цитирует Заху Sky Sports.