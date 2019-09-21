Заха недоволен своими партнерами по "Пэлас"

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пожаловался, что он не может в одиночку тащить команду.

Минувшим летом Заха отчаянно пытался покинуть "Селхерст Парк", однако "орлы" отказались удовлетворить желание своего лучшего игрока.

Эта ситуация не помешала "Пэлас" достаточно неплохо начать сезон, одержав победы против "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы", однако в прошлый уикенд подопечные Роя Ходжсона с треском проиграли "Тоттенхэму".

Поражение 4:0 заставило Заху обратиться к партнерам по команде. Уилфрид недоволен, что команда чересчур полагается на его форму и настроение.

"Как бы я ни старался на футбольном поле, я не могу играть на каждой позиции. Я выкладываюсь на 100 процентов, однако на поле выходят 11 игроков, и каждый должен нести эту ношу", — цитирует Заху Sky Sports.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 12:05

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 21.09.2019 13:59 # manutd-20champ
    мания величия началась

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  2. yxaxaxaxaxa 21.09.2019 13:47 # yxaxaxaxaxa
    это все белые виноваты

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  3. dnb 21.09.2019 13:23 # dnb
    а сам в МЮ играл как его партнеры

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  4. fc-oil 21.09.2019 12:43 # fc-oil
    слишком много плаксивых ниггеров.

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  5. karimov-mu 21.09.2019 12:25 # karimov-mu
    все потому, что ты черный

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  6. redspool 21.09.2019 12:23 # redspool
    'Мне трудно нести мою ношу - настанет день и я её брошу. Я - маленькая лошадка, но стою очень много денег..."(с)

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