Андерсон повесил бутсы на гвоздь

Андерсон Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон завершил игровую карьеру в возрасте 31 года.

Летом 2007 "красные дьяволы" приобрели Андерсона у "Порту" за 25 миллионов фунтов. С тех пор бразилец выиграл четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.

Правда, вклад самого Андерсона в эти достижения был незначительным — бразилец тяжело привыкал к английскому футболу, так и не сумев стать основным игроком "Юнайтед", окончательно покинув "Олд Траффорд" в 2015 году.

Пиком своей карьеры Андерсон может считать точный удар в серии послематчевых пенальти в финале Лиги Чемпионов против "Челси" в Москве в 2008 году.

Последним клубом в карьере Андерсона стал "Адана Демирспор" из второго турецкого дивизиона. Здесь же бразилец и останется, но уже не как игрок.


Метки Андерсон, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 11:55

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 21.09.2019 14:02 # manutd-20champ
    даже Андерсон поимел всех пеликаньих легенд.

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  2. fc-oil 21.09.2019 12:41 # fc-oil
    медалей апл больше чем у джирарда

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  3. ganinilyha 21.09.2019 12:18 # ganinilyha
    Шутки про Памелу

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  4. ilovemanutd 21.09.2019 12:04 # ilovemanutd
    Не осуждаю

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