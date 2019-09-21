Андерсон повесил бутсы на гвоздь

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон завершил игровую карьеру в возрасте 31 года.

Летом 2007 "красные дьяволы" приобрели Андерсона у "Порту" за 25 миллионов фунтов. С тех пор бразилец выиграл четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.



Правда, вклад самого Андерсона в эти достижения был незначительным — бразилец тяжело привыкал к английскому футболу, так и не сумев стать основным игроком "Юнайтед", окончательно покинув "Олд Траффорд" в 2015 году.



Пиком своей карьеры Андерсон может считать точный удар в серии послематчевых пенальти в финале Лиги Чемпионов против "Челси" в Москве в 2008 году.



Последним клубом в карьере Андерсона стал "Адана Демирспор" из второго турецкого дивизиона. Здесь же бразилец и останется, но уже не как игрок.