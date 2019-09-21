Роджерс не променял бы Варди на Кейна

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что не променял бы своего нападающего Джейми Варди на бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В субботу "лисы" и "шпоры" сразятся на "Кинг Пауэр", в преддверии очного матча имея равное количество очков в Премьер-Лиге.



Этот матч будет примечателен противостоянием двух ярких бомбардиров, причем для Кейна эта игра особенная еще и потому, что на ранней стадии своей карьеры он побывал в аренде в "Лестере".



Роджерс признает, что Кейн добился впечатляющего прогресса за последние годы, но для Брендана нет нападающего лучше, чем Варди.



"Харри очень отличается от Джейми. Я вспоминаю матч пятилетней давности, когда я был тренером "Ливерпуля", а Харри был на лавке "Тоттенхэма", однако с тех пор он добился блестящих успехов".



"Учитывая забитое им количество голов, он стал настоящим талисманом для "Тоттенхэма" и своей сборной".



"Харри — игрок самого, самого высокого уровня, но я бы не променял его на Джейми. Уже достаточно давно работаю с Джейми, и в мировом футболе есть не так много игроков, на которых бы ты променял его".



"Он обладает этой невероятной сноровкой в плане прессинга и чтения игры, а также он хорош тактически. Он голоден и обладает аппетитом, желанием и скоростью, чтобы открываться за спиной у защитников и растягивать игру, а также забивать. Мне нравится такой тип нападающего".



"Он великолепно себя чувствует на этом уровне, в самой конкурентоспособной лиге мира, где выступают элитные нападающие, и мне очень повезло обладать им", — цитирует Роджерса Sky Sports.