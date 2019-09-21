Почеттино: "Это не лучший состав, что у меня был"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не уверен, что сейчас он обладает сильнейшим подбором игроков за пять лет работы в клубе.

После двух трансферных окон бездействия, минувшим летом "шпоры" подписали Райана Сессеньона, Джовани Ло Чельсо, Танги Ндомбеле и Джека Кларка.

Но в то же время часть игроков покинули "Тоттенхэм" — вроде Кирана Триппьера и Фернандо Льоренте. Учитывая это, Маурисио не может сказать, что его команда стала сильнее.

"В конце сезона станет видно. В данный момент я не верю, что это мой лучший состав".

"Но, думаю, если смотреть только на результаты и на наше участие в финале Лиге Чемпионов, то легко сказать, что в прошлом сезоне наш состав был лучше, ведь тем составом мы добрались до финала".

"Посмотрим, сможем ли мы это повторить. Или, возможно, мы выиграем какой-нибудь трофей, чтобы можно было говорить о том, что это наш лучший состав", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 09:00

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  1. makeewadim 21.09.2019 10:00 # makeewadim
    Скорей всего последний сезон.

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  2. mancunia-planet 21.09.2019 09:43 # mancunia-planet
    Да всё а поряде, нечего прибедняться, ничего не изменилось

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  3. ray-black 21.09.2019 09:07 # ray-black
    Главная проблема это истекающие контракты сразу 3х основных игроков команды. И если на Тоби и Вертонгене это никак не отражается, то Эриксен не демонстрирует желание играть. Чехарда с правым защитником и интеграция Ндомбеле проблема временная, но в данный момент она тоже существует.

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