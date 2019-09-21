Почеттино: "Это не лучший состав, что у меня был"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не уверен, что сейчас он обладает сильнейшим подбором игроков за пять лет работы в клубе.

После двух трансферных окон бездействия, минувшим летом "шпоры" подписали Райана Сессеньона, Джовани Ло Чельсо, Танги Ндомбеле и Джека Кларка.



Но в то же время часть игроков покинули "Тоттенхэм" — вроде Кирана Триппьера и Фернандо Льоренте. Учитывая это, Маурисио не может сказать, что его команда стала сильнее.



"В конце сезона станет видно. В данный момент я не верю, что это мой лучший состав".



"Но, думаю, если смотреть только на результаты и на наше участие в финале Лиге Чемпионов, то легко сказать, что в прошлом сезоне наш состав был лучше, ведь тем составом мы добрались до финала".



"Посмотрим, сможем ли мы это повторить. Или, возможно, мы выиграем какой-нибудь трофей, чтобы можно было говорить о том, что это наш лучший состав", — цитирует Почеттино Sky Sports.