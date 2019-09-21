Рэшфорд уверен, что при Моуриньо МЮ не обыграл бы "Астану"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера его команде не удалось бы сломить сопротивление "Астаны".

В минувший четверг "красные дьяволы" стартовали в Лиге Европы, отпраздновав минимальную победу над "Астаной" благодаря первому голу за клуб 17-летнего Мейсона Гринвуда.

При этом команда из Казахстана дрогнула только на 73-й минуте, до пропущенного гола демонстрируя компактную и дисциплинированную оборону — оборону, которую "Юнайтед" едва ли бы взломал при Моуриньо, как считает Рэшфорд.

"Если оглянуться на два года назад, то тогда у нас не было такого коллективного духа, чтобы вырвать победу в подобном матче, потому что они ("Астана") оказались крепким орешком".

"Каждый ожидал, что это будет легкий матч для нас, но соперник приехал сюда за победой, и нам пришлось тяжело", — цитирует Рэшфорда Manchester Evening News.


Метки Астана, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 08:00

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  1. arman-kz 21.09.2019 08:28 # arman-kz
    Уже бывшие свои начали на Маура ссать. Но поведение Рэшворда, конечно, сволочное. За Астану согласен, тоже ожидал счет 3 или 4 ноль. Еще и на Олд Трафорд.

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  2. mrsimph 21.09.2019 08:28 # mrsimph
    Обычная речь крысы подхалима

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  3. mkcfc 21.09.2019 08:17 # mkcfc
    Маура конечно можно упрекнуть в зрелищности, но он многого добился в своей карьере и доказал это даже с мю. Хоть какие-то трофеи брал. И при таком сити занимал 2 место. С Челси во втором пришествии взял Апл. А что добился Сульшер, обыграл дома Астану 1-0? И чего добился решфорд и где бы он был если бы не маур? Черт одним словом, неблагодарный. Уже проехали тему а он все пиздит, далбан

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  4. mkcfc 21.09.2019 08:11 # mkcfc
    Астана, на Олд Траффорд, за победой? Да чтоб ты черт возьми такое несёшь?!))

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  5. lfc-krr 21.09.2019 08:10 # lfc-krr
    Ну что за топчик этот Сульшер

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  6. chelsea88 21.09.2019 08:09 # chelsea88
    Вот ты крыса неблагодарная конечно.

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