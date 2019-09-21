Рэшфорд уверен, что при Моуриньо МЮ не обыграл бы "Астану"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера его команде не удалось бы сломить сопротивление "Астаны".

В минувший четверг "красные дьяволы" стартовали в Лиге Европы, отпраздновав минимальную победу над "Астаной" благодаря первому голу за клуб 17-летнего Мейсона Гринвуда.



При этом команда из Казахстана дрогнула только на 73-й минуте, до пропущенного гола демонстрируя компактную и дисциплинированную оборону — оборону, которую "Юнайтед" едва ли бы взломал при Моуриньо, как считает Рэшфорд.



"Если оглянуться на два года назад, то тогда у нас не было такого коллективного духа, чтобы вырвать победу в подобном матче, потому что они ("Астана") оказались крепким орешком".



"Каждый ожидал, что это будет легкий матч для нас, но соперник приехал сюда за победой, и нам пришлось тяжело", — цитирует Рэшфорда Manchester Evening News.