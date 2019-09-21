Рэшфорд уверен, что при Моуриньо МЮ не обыграл бы "Астану"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера его команде не удалось бы сломить сопротивление "Астаны".
В минувший четверг "красные дьяволы" стартовали в Лиге Европы, отпраздновав минимальную победу над "Астаной" благодаря первому голу за клуб 17-летнего Мейсона Гринвуда.
При этом команда из Казахстана дрогнула только на 73-й минуте, до пропущенного гола демонстрируя компактную и дисциплинированную оборону — оборону, которую "Юнайтед" едва ли бы взломал при Моуриньо, как считает Рэшфорд.
"Если оглянуться на два года назад, то тогда у нас не было такого коллективного духа, чтобы вырвать победу в подобном матче, потому что они ("Астана") оказались крепким орешком".
"Каждый ожидал, что это будет легкий матч для нас, но соперник приехал сюда за победой, и нам пришлось тяжело", — цитирует Рэшфорда Manchester Evening News.
21.09.2019 08:00
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Последние комментарии:
Уже бывшие свои начали на Маура ссать. Но поведение Рэшворда, конечно, сволочное. За Астану согласен, тоже ожидал счет 3 или 4 ноль. Еще и на Олд Трафорд.
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Обычная речь крысы подхалима
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Маура конечно можно упрекнуть в зрелищности, но он многого добился в своей карьере и доказал это даже с мю. Хоть какие-то трофеи брал. И при таком сити занимал 2 место. С Челси во втором пришествии взял Апл. А что добился Сульшер, обыграл дома Астану 1-0? И чего добился решфорд и где бы он был если бы не маур? Черт одним словом, неблагодарный. Уже проехали тему а он все пиздит, далбан
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Астана, на Олд Траффорд, за победой? Да чтоб ты черт возьми такое несёшь?!))
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Ну что за топчик этот Сульшер
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Вот ты крыса неблагодарная конечно.
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