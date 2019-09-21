Гвардиола уверен, что его преемником в "Сити" станет Артета

Хосеп Гвардиола ожидает, что его преемником на посту главного тренера "Манчестер Сити" станет Микель Артета.

С июля 2016 Артета является ассистентом Гвардиолы на "Этихад". По собственному признанию Микеля, в прошлом году у него была возможность возглавить "Арсенал", но он решил остаться с "горожанами" и продолжать учиться у Хосепа.



Гвардиола уверен, что Артета сохраняет амбиции в отношении самостоятельной тренерской карьеры. Каталонец ожидает, что Микель примет "Сити", когда он уйдет.



"Я практически уверен, что именно он сменит меня во главе "Сити". Он будет успешен".



"Рано или поздно это произойдет. Он очень, очень молодой тренер, но он уже обладает опытом, умеет контролировать больших игроков и большие команды".



"У него невероятное отношение к работе. Он обладает особым талантом к анализу и поиску решений. Мы много разговариваем с ним о том, во что он верит и что он чувствует", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.