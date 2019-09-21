Беллерин и Тирни сыграли за резерв "Арсенала"

Крайние защитники "Арсенала" Эктор Беллерин и Киран Тирни сыграли чуть более часа за резервную команду.

Напомним, Беллерин находился вне игры с января, когда в матче против "Челси" он получил надрыв крестообразных связок колена. А Тирни прибыл на "Эмирейтс" из "Селтика" минувшим летом с травмой паха.



В пятницу вечером оба защитника вышли в стартовом составе резерва "канониров" на матч против коллег из "Вулверхэмптона" и произвели очень неплохое впечатление. Причем, Эктор, как утверждает Daily Mirror, смотрелся даже лучше Кирана, хотя и отсутствовал значительно дольше.



На 63-й минуте тренер резерва "Арсенала" Стив Боулд снял с игры Беллерина и Тирни, и те теперь могут рассчитывать на возвращение в первую команду — матч Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" в следующий четверг видится подходящей возможностью.