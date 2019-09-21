6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 21 сентября пятью поединками продолжится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция



Эти команды разделены в таблице только разницей мячей. И хотя "Лестер" набрал лишь одно очко против "Челси" и "Манчестер Юнайтед", в обоих больших матчах нынешнего сезона "лисы" показали, что могут не просто играть на равных, а переигрывать фаворита, поэтому "Тоттенхэм" должен быть на чеку. Посреди недели "шпоры" играли в Лиге Чемпионов, разбазарив преимущество в два гола против "Олимпиакоса", поэтому преимущество в свежести не на их стороне. "Тоттенхэм" выиграл четыре из пяти последних встреч с "Лестером" в Премьер-Лиге.



Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл должен быть в порядке, несмотря на небольшие проблемы со здоровьем, возникшие на этой неделе. Мэтти Джеймс все еще восстанавливается после операции на ахилле.



Из лазарета "Тоттенхэма" могут вернуться крайние защитники Серж Орье и Данни Роуз, но Райан Сессеньон и Джовани Ло Чельсо пока не готовы.



БЕРНЛИ — НОРВИЧ 17:00



Некоторое время назад фанаты "Бернли" могли рассматривать домашний матч против новичка как проходной, но это было прежде, чем "Норвич" и Теему Пукки явили себя Премьер-Лиге — лишь на прошлой неделе "канарейки" шокировали "Манчестер Сити", одержав победу 3:2. "Бордовые" потерпели только одно поражение в 17 последних встречах с "Норвичем" на своем поле — 3:5 в апреле 2004.



"Бернли" отложит решение по Йоханну Берг Гудмундссону на последний момент. Данни Дринкуотер еще не оправился после избиения.



"Норвич" по-прежнему лишен целого ряда игроков, включая Макса Ааронса, Ральфа Ферманна, Онеля Эрнандеса, Тимма Клоза, Тома Трибулла, Марио Вранчича и Кристофа Циммермана.



ЭВЕРТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



Несмотря на свое положение в глубине таблицы, дома "Эвертон" пока безупречен в этом сезоне — две победы из двух. "Шеффилд Юнайтед", напротив, неплохо смотрится в гостях, вернувшись с очком и от "Борнмута", и от "Челси". "Клинки" проиграли оба последних выезда на "Гудисон Парк" в рамках высшего дивизиона, хотя до этого одержали три победы подряд на поле "ирисок".



Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш все еще отсутствует с травой ребра. Жан-Филипп Гбамен пока не залечил бедро.



"Шеффилд Юнайтед" будет лишен дисквалифицированного Билли Шарпа, а Мухамед Бешич не сыграет из-за условий своей аренды. Каллум Робинсон решил свои проблемы с задней поверхностью бедра.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — УОТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд "Манчестер Сити" неожиданно капитулировал перед "Норвичем", но на сей раз снова сыграет с предельно мотивированной командой — "Уотфорд" находится в приподнятом состоянии духа из-за возвращения Кике Санчеса Флореса на тренерский мостик, доказав это своей игрой против "Арсенала". Посреди недели "горожане" разгромили "Шахтер" в Лиге Чемпионов, дав понять, что их проблемы в обороне преувеличены. "Шершни" проиграли все 11 последних встреч с "Сити" во всех соревнованиях, суммарно пропустив 38 голов.



Ожидается, что опорник Фернандиньо продолжит действовать в центре обороны "Сити", подменяя травмированных Джона Стоунса и Эмерика Лапорта. Фил Фоден оправился после болезни.



"Уотфорд" не сможет рассчитывать на Крейга Кэткарта, Исаака Саксесса и Троя Дини.



НЬЮКАСЛ — БРАЙТОН 19:30



"Ньюкасл" располагается в зоне вылета, но это не должно вводить в заблуждение, ведь "сороки" уже успели сыграть с тремя представителями топ-6. "Брайтон" одержал только одну победу в 14 последних матчах Премьер-Лиги, а в восьми из них не забивал, но все равно имеет на одно очко больше своего соперника. "Ньюкасл" еще никогда не обыгрывал "чаек" в рамках высшего дивизиона — две ничьи, два поражения и только один забитый гол.



К своему второму дебюту в карьере за "Ньюкасл" готов нападающий Энди Кэрролл. Должен вернуться после травмы и Аллан Сен-Максимен. Шон Лонгстафф отсутствует с травмой лодыжки.



В лазарете "Брайтона" остаются Леандро Троссард, Эсекьель Скелотто, Хосе Искьердо, Леон Балогун и Алиреза Джаханбакш.