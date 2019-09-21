Де Хеа доволен своей формой в прошлом сезоне

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что был доволен своей формой в нынешнем сезоне.

Ранее в сентябре "Юнайтед" заключил новый контракт со своим первым номером, несмотря на продолжающийся до сих пор спад в игре Де Хеа.



Этот спад начался еще в прошлом сезоне, однако Давид призывает оценивать сезон целиком и указывает на то, что подобное случается с каждым.



"Думаю, когда люди оглядываются на прошлый сезон, они думают только о нескольких заключительных месяцах. Но если оценивать весь сезон целиком и особенно его первые семь месяцев, я был вполне доволен своей формой".



"Вы можете сказать, что я отвлекался на ситуацию с контрактом, но в реальности у меня не было и мысли об этом. Я полностью разделил эти вещи. Ты сосредоточен на том, что работаешь каждый день на тренировках, выходишь на поле и помогаешь команде".



"Говоря о странных ошибках, нужно понимать, что спады формы возможны у любого игрока, но ты больше находишься под микроскопом, будучи голкипером. Непросто поддерживать очень высокие стандарты".



"Я здесь уже несколько лет, и постоянно находиться в форме тяжело. Бывают моменты, когда ты чувствуешь себя лучше в плане формы, и моменты, когда ты не так хорош. Ошибки случаются, голкиперам никуда от них не деться, и я не исключение", — цитирует Де Хеа Sky Sports.