Гвардиола: "Ливерпуль" — сложнейший соперник в моей карьере"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" сложнейшим соперником, что он только встречал в своей тренерской карьере.

Жесточайшая конкуренция со стороны "красных" в прошлом сезоне подстегнула "горожан" к тому, чтобы набрать 98 очков, сохранив чемпионское звание у себя.



Начало новой кампании дает повод предположить, что титул снова разыграют "Ливерпуль" и "Сити", и о недооценке соперника со стороны Гвардиолы нет и речи.



"Вам нужно понимать, что достижения прошлого не гарантируют, что вы сможете повторить их завтра или через день".



"Я уже много раз говорил, что "Ливерпуль" — сложнейший соперник, что я только встречал в своей тренерской карьере".



"Я не ввожу этими словами в заблуждение. Я говорил так, когда они были впереди, и говорил так, когда мы были впереди. Когда мы побеждали и когда проигрывали".



"У них есть абсолютно все в плане позиционной игры, контратак, стандартных положений, атаки, обороны и характера. Также они обладают "Энфилдом" в качестве стадиона и многими другими вещами".



"Я знаю, как сложно нам было, как сложно сейчас и как сложно будет. Но таков наш вызов. Как и вызов с центральными защитниками. Мы должны постараться найти решение", — цитирует Гвардиолу Goal.