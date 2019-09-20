Новый контракт Хадсон-Одои был приоритетом для Лэмпарда с самого начала

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что продление сотрудничества с вингером Каллумом Хадсон-Одои было его приоритетом с момента, как он получил свою работу.

В минувший четверг Хадсон-Одои заключил с "синими" новый пятилетний контракт взамен того, что истекал уже в конце этого сезона.



Таким образом, "Челси" обезопасил себя от финансовых потерь, которые бы понес клуб в случае ухода своего воспитанника свободным агентом, и в этом есть большая заслуга Лэмпарда.



"Практически сразу, как я получил свою работу, я связался с ним, чтобы он узнал, что я рассчитываю на него в своих планах".



"Он является молодым парнем, которого воспитала наша академия. Клуб и он сам приложили большие усилия, чтобы он попал в первую команду. Мне кажется, новый контракт — это то, чего хотел каждый".



"Я понимал, что договариваться об условиях контракта — это не совсем мое дело, но я хотел сразу прояснить для него, что я хочу сохранить его в клубе, потому что верю в его талант", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.