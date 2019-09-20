Клопп уверен, что "Ливерпуль" справился бы с травмой Ван Дейка

Юрген Клопп и Виргил Ван Дейк Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда справились бы с травмой ведущего защитника Виргила Ван Дейка.

В данный момент "Манчестер Сити" испытывает колоссальные проблемы в связи с травмами Эмерика Лапорта и Джона Стоунса, что дает "Ливерпулю" определенное преимущество в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Сам Клопп не боится оказаться в похожей ситуации и верит, что даже потеря Ван Дейка не стала бы непреодолимой проблемой для "красных".

"Такие вещи случаются, но ты не можешь думать о травмах, прежде чем они случились. Нам нужна вся удача, чтобы быть действительно успешными".

"Моя точка зрения такова, что мы обладаем четырьмя центральными защитниками мирового уровня, которые могут играть друг с другом в любом сочетании. Надеюсь, этого будет достаточно для этого сезона".

"Могу ли я лишиться сна из-за формы Ван Дейка? Пока нет! На этот случай у нас и есть четверо центральных защитников".

"В данный момент четвертому центральному защитнику непросто от того, что он не играет и иногда даже не попадает в заявку на матчи".

"Но когда случается то, что случилось в прошлом году, порой ты остаешься с одним центральным защитником, а вторым вынужден использовать опорного полузащитника, как это было против "Баварии" дома", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2019 21:00

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  1. chebrec 20.09.2019 21:38 # chebrec
    Лучше бы не каркалклоп

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  2. smokekush 20.09.2019 21:30 # smokekush
    Чет ван дейк пока играет как кусок дерьмица , но бывает

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  3. mc-od 20.09.2019 21:06 # mc-od
    КНЯГИНИ!!! Или все-таки КНЯЖНЫ? ))

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