Клопп уверен, что "Ливерпуль" справился бы с травмой Ван Дейка

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда справились бы с травмой ведущего защитника Виргила Ван Дейка.

В данный момент "Манчестер Сити" испытывает колоссальные проблемы в связи с травмами Эмерика Лапорта и Джона Стоунса, что дает "Ливерпулю" определенное преимущество в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Сам Клопп не боится оказаться в похожей ситуации и верит, что даже потеря Ван Дейка не стала бы непреодолимой проблемой для "красных".



"Такие вещи случаются, но ты не можешь думать о травмах, прежде чем они случились. Нам нужна вся удача, чтобы быть действительно успешными".



"Моя точка зрения такова, что мы обладаем четырьмя центральными защитниками мирового уровня, которые могут играть друг с другом в любом сочетании. Надеюсь, этого будет достаточно для этого сезона".



"Могу ли я лишиться сна из-за формы Ван Дейка? Пока нет! На этот случай у нас и есть четверо центральных защитников".



"В данный момент четвертому центральному защитнику непросто от того, что он не играет и иногда даже не попадает в заявку на матчи".



"Но когда случается то, что случилось в прошлом году, порой ты остаешься с одним центральным защитником, а вторым вынужден использовать опорного полузащитника, как это было против "Баварии" дома", — цитирует Клоппа Daily Mail.