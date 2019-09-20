Гвардиола: "Никогда не считали себя непобедимыми"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него не было ложного чувства неуязвимости перед первым за восемь последних месяцев поражением в Премьер-Лиге.

В прошлый уикенд "горожане" проиграли в гостях у новичка Премьер-Лиги "Норвича" со счетом 3:2, продемонстрировав ужасную игру в обороне.



С тех пор, вслед за Эмериком Лапортом, "Сити" потерял с травмой и Джона Стоунса, однако Гвардиола всегда знал, что подобные проблемы могут захлестнуть его команду.



"Это не проблема, это вызов".



"У меня нет никаких сомнений. Если вы думали, что мы не можем проиграть, то это ваша проблема, потому что мы сами всегда знали, что можем проиграть".



"И завтра у нас тоже будет ощущение, что мы можем проиграть. Но почему мы должны сомневаться в себе из-за одного проигранного матча? Одно поражение не вызывает у меня сомнений, потому что мы много, много раз демонстрировали, что можем реагировать на такие вещи", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.