Дрогба: "Абрахэм кое-чему научился у меня"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба считает, что отличная игра нападающего Тэмми Абрахэма в последних матчах — это и его заслуга.

В последнее время 21-летний Абрахэм демонстрирует удивительную результативность — семь забитых голов в трех матчах Премьер-Лиги.



Дрогба не удивлен успехами англичанина, которого он знает с юных лет. Дидье уверен, что Тэмми кое-что позаимствовал у него.



"Да, я знаю Абрахэма всю его сознательную жизнь. Мы постоянно видели этих ребят, они приходили посмотреть на наши тренировки, и я верю, они кое-чему научились от нас. Некоторым навыкам и тому, как читать игру".



"Поэтому, знаете, я не удивлен. Я также и тренировался вместе с ними, когда оказывался с резервной командой. То всегда был момент, чтобы поделиться своими навыками, своими знаниями, и они учились — быстро, очень быстро".



"Поэтому, повторюсь еще раз, я не удивлен тем, что вижу в исполнении Абрахэма", — цитирует Дрогба Sky Sports.