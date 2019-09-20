У Маунта "есть шансы" сыграть против "Ливерпуля"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что у полузащитника Мейсона Маунта "есть шансы" сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье.
20-летний Маунт, выходивший в стартовом составе на все пять первых матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги, получил травму лодыжки в поединке Лиги Чемпионов против "Валенсии" в минувший вторник, пострадав в жестком столкновении с экс-полузащитником "Арсенала" Франсисом Кокеленом.
К счастью, углубленное обследование не обнаружило повреждения связок — Мейсон отделался просто ушибом и должен вернуться в строй в считанные дни.
"У него есть шансы. Все мы видели изображения стыка, и это выглядело скверно, однако сегодня мы пытаемся заставить его двигаться. Мы примем решение непосредственно перед матчем", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
Также Фрэнк сообщил о выздоровлении полузащитника Нголо Канте, который снова тренируется после травмы лодыжки.
20.09.2019 17:00
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Лифак будет бит бизнекаром. Лёгкая победа Челси на фарте!
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Короче, далбичи, я вас спас и в благородство играть не буду: выполните для меня пару заданий — и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у вас бошки после уринотерапии прояснятся. А по вашей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд вам эти отбросы фапла и хуесосы всех мастей сдались, но я в чужие дела не лезу, хотите страпона, значит есть за что...
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