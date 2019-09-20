У Маунта "есть шансы" сыграть против "Ливерпуля"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что у полузащитника Мейсона Маунта "есть шансы" сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье.

20-летний Маунт, выходивший в стартовом составе на все пять первых матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги, получил травму лодыжки в поединке Лиги Чемпионов против "Валенсии" в минувший вторник, пострадав в жестком столкновении с экс-полузащитником "Арсенала" Франсисом Кокеленом.



К счастью, углубленное обследование не обнаружило повреждения связок — Мейсон отделался просто ушибом и должен вернуться в строй в считанные дни.



"У него есть шансы. Все мы видели изображения стыка, и это выглядело скверно, однако сегодня мы пытаемся заставить его двигаться. Мы примем решение непосредственно перед матчем", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.



Также Фрэнк сообщил о выздоровлении полузащитника Нголо Канте, который снова тренируется после травмы лодыжки.