У Маунта "есть шансы" сыграть против "Ливерпуля"

Мейсон Маунт и Франсис Кокелен Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что у полузащитника Мейсона Маунта "есть шансы" сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье.

20-летний Маунт, выходивший в стартовом составе на все пять первых матчей "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги, получил травму лодыжки в поединке Лиги Чемпионов против "Валенсии" в минувший вторник, пострадав в жестком столкновении с экс-полузащитником "Арсенала" Франсисом Кокеленом.

К счастью, углубленное обследование не обнаружило повреждения связок — Мейсон отделался просто ушибом и должен вернуться в строй в считанные дни.

"У него есть шансы. Все мы видели изображения стыка, и это выглядело скверно, однако сегодня мы пытаемся заставить его двигаться. Мы примем решение непосредственно перед матчем", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Также Фрэнк сообщил о выздоровлении полузащитника Нголо Канте, который снова тренируется после травмы лодыжки.


Метки Канте, Маунт, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2019 17:00

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  1. electric 20.09.2019 17:59 # electric
    Лифак будет бит бизнекаром. Лёгкая победа Челси на фарте!

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  2. mrjingles 20.09.2019 17:43 # mrjingles
    Короче, далбичи, я вас спас и в благородство играть не буду: выполните для меня пару заданий — и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у вас бошки после уринотерапии прояснятся. А по вашей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд вам эти отбросы фапла и хуесосы всех мастей сдались, но я в чужие дела не лезу, хотите страпона, значит есть за что...

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