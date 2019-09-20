Смоллинг: "Легким решением было бы остаться в "Юнайтед"

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг заявил, что ему было бы проще остаться в "Манчестер Юнайтед", чем отправиться в аренду в итальянский клуб.

Минувшим летом "красные дьяволы" потратились на Харри Магуайра, а Смоллинг отправился за практикой в Италию. Однако Крис уверяет, что вовсе не испугался конкуренции с самым дорогим защитником в мире.



"Легким решением было бы остаться".



"Я разговаривал с тренером до прихода Харри и узнал, что буду за спиной у него и у Вика (Линделефа), однако предыдущий сезон я тоже начинал, не являясь основным центральным защитником, ворвавшись в команду после четырех-пяти матчей".



"Я люблю испытания, и когда приходит новый центральный защитник, это подстегивает тебя, чтобы улучшить свою игру. Ты должен проявлять себя лучше и быть стабильнее".



"Если бы я остался, я бы взялся за это испытание, и я был бы очень уверен, что сыграю такое количество матчей, как того заслуживаю. Но в то же время и в "Роме" я столкнулся с испытанием".



"Вернувшись в Манчестер по окончании сезона, я добавлю определенный элемент, которого не будет у других центральных защитников", — сообщил Смоллинг The Telegraph.