Смоллинг: "Легким решением было бы остаться в "Юнайтед"
Защитник "Ромы" Крис Смоллинг заявил, что ему было бы проще остаться в "Манчестер Юнайтед", чем отправиться в аренду в итальянский клуб.
Минувшим летом "красные дьяволы" потратились на Харри Магуайра, а Смоллинг отправился за практикой в Италию. Однако Крис уверяет, что вовсе не испугался конкуренции с самым дорогим защитником в мире.
"Легким решением было бы остаться".
"Я разговаривал с тренером до прихода Харри и узнал, что буду за спиной у него и у Вика (Линделефа), однако предыдущий сезон я тоже начинал, не являясь основным центральным защитником, ворвавшись в команду после четырех-пяти матчей".
"Я люблю испытания, и когда приходит новый центральный защитник, это подстегивает тебя, чтобы улучшить свою игру. Ты должен проявлять себя лучше и быть стабильнее".
"Если бы я остался, я бы взялся за это испытание, и я был бы очень уверен, что сыграю такое количество матчей, как того заслуживаю. Но в то же время и в "Роме" я столкнулся с испытанием".
"Вернувшись в Манчестер по окончании сезона, я добавлю определенный элемент, которого не будет у других центральных защитников", — сообщил Смоллинг The Telegraph.
20.09.2019 16:00
Просмотров: 683
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Благодарим смолл за всё удачи
(ответить)
Молодец, что свалил из помойки.. Время покажет, что ты был прав.
(ответить)
Списан. Спасибо и удачи.
(ответить)
Станет сильнее и вернётся полным сил
А может и не будет такого
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий