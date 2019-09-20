Пирес призвал клубы Премьер-Лиги дать шанс Анри
Легенда "Арсенала" Робер Пирес призвал клубы Премьер-Лиги дать шанс Тьерри Анри, который ищет возможность продолжить тренерскую карьеру после провала в "Монако".
За 20 матчей у руля "Монако" Анри одержал только четыре победы, причем ради этой работы, которая была его лишь три месяца, Тьерри пришлось оставить роль ассистента Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.
По словам Пиреса, его бывший партнер по "Арсеналу" и сборной Франции не потерял интерес к тренерской работе. По мнению Робера, Тьерри заслуживает своего шанса в Премьер-Лиге.
"Я виделся с Тьерри на матче против "Тоттенхэма" на "Эмирейтс" несколько недель назад, и он находится в ожидании. Он кое-чего ждет, ждет нового испытания".
"Некоторые люди говорят: "Да, но "Монако" ошибся с его назначением". А я говорю "нет".
"Когда ты начинаешь таким образом, как начал Тьерри, и когда у тебя есть только три месяца, показать что-нибудь так сложно. Особенно в тот момент времени. "Монако" был настолько плох, у них было много травм, поэтому ему пришлось очень сложно".
"Он сказал мне, что это был хороший опыт с "Монако". К сожалению, это продлилось только три месяца. Но он готов. Он готов к новой работе, и он ждет, когда его позовут".
"Думаю, он заслуживает второго шанса — возможно, в Премьер-Лиге", — цитирует Пиреса Daily Mirror.
20.09.2019 15:00
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Последние комментарии:
Арсенал был использован в качестве трамплина в блялигу, логичнее искать свой шанс как раз таки там.
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сам бы траил, че о других говорить
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Анри же кононир, нет?
Кононирам шансов давать нельзя
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