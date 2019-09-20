"Челси" напоминает Клоппу его "Боруссию"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что "Челси" в этом сезоне напоминает ему его дортмундскую "Боруссию".

Заступив на тренерский мостик "синих" минувшим летом, Фрэнк Лэмпард взял резкий курс на омоложение, смело доверяя воспитанникам клуба в лице Тэмми Абрахэма, Мейсона Маунта и Фикайо Томори.



В преддверии воскресного выезда на "Стэмфорд Бридж" Клопп признался, что ситуация в "Челси" напоминает его собственный опыт, когда он сделал ставку на молодых Марио Гетце, Нури Шахина, Синдзи Кагаву и Роберта Левандовски в Дортмунде, выиграв два титула Бундеслиги подряд и Кубок Германии в 2012 году.



"У "Челси" действительно яркая команда, и она слегка напоминает мне о периоде, когда я работал в Дортмунде. Возможно, та моя команда была даже моложе, чем этот "Челси".



"Люди постоянно говорят о том, насколько они молоды, но они играют лишь потому, что хороши для этого. Они играют не потому, что молоды".



"Они купили Кристиана Пулишича летом — я не уверен, за сколько, но, кажется, за 50-60 миллионов фунтов, и теперь все игроки вокруг него стоят столько же".



"Теперь Тэмми Абрахэм стоит 60 миллионов фунтов. Мейсон Маунт определенно стоит 60 миллионов фунтов, если не больше. Каллум Хадсон-Одои столько стоил и раньше".



"Жорижньо не так молод, но он не очень давно в этой лиге, а Нголо Канте выглядит тем, кто может играть следующие 20 лет".



"Также у них есть Матео Ковачич, Росс Баркли и все эти опытные парни: Педро, Виллиан, Оливье Жиру. А на лавке есть Мичи Батшуайи".



"Так что если в мире и есть клуб, по которому трансферный запрет не ударил бы сильно, то это, вероятно, "Челси", — цитирует Клоппа Sky Sports.