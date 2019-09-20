Сульшер не переживает из-за формы Рэшфорда

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не переживает из-за формы нападающего Маркуса Рэшфорда.

В этом сезоне 21-летний Рэшфорд, главная надежда "красных дьяволов" в линии нападения, забил три гола, причем два из них — это реализованные пенальти.



Последний — и единственный в этом сезоне — раз Маркус забивал с игры еще в первом туре Премьер-Лиги против "Челси", однако Сульшер спокоен на этот счет.



"Я не переживаю на этот счет, у него продолжают возникать моменты. Конечно, он мог забить трижды против "Астаны", но голкипер совершил несколько сейвов".



"Мы работаем каждый день на тренировках вместе с Маркусом, и он хочет становиться лучше. В одном из своих моментов он мог пробить левой ногой вместо правой, но такие дни случаются".



"Все голы, которые мы пока что забили, пришли от наших нападающих — от Маркуса, Антони и Дэна Джеймса, поэтому я уверен, что Маркус забьет еще много, много голов".



"Он все еще молод, и он прибавит. Будучи нападающим, ты не достигаешь своего пика, пока тебе не исполнится 26 или 27. Он все еще учится, как нужно завершать комбинации в различных обстоятельствах".



"Думаю, сегодня нападающие отличаются от нападающих прошлого, традиционных 9-х номеров. Таковых уже мало осталось, а Маркус может играть на трех-четырех позициях", — цитирует Сульшера Sky Sports.