Алиссон и Кейта близки к возвращению в строй

Наби Кейта и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил обнадеживающие новости насчет здоровья голкипера Алиссона и полузащитника Наби Кейта.

Как известно, Кейта отсутствует с начала августа из-за травмы паха, а Алиссон получил повреждение икроножной мышцы уже в матче первого тура Премьер-Лиги.

Выступая перед прессой в пятницу, Клопп поведал, что гвинеец уже вернулся в общую группу, а бразилец приступил к занятиям с тренером вратарей Джоном Ахтербергом.

"Наби Кейта возобновил тренировки с командой. Сегодня был его первый раз в общей группе".

"Алиссон стремительно идет на поправку. Он провел полноценное занятие с Джоном Ахтербергом вчера, хотя и не с остальной командой. Мы оцениваем ситуацию день за днем. Время покажет. Пока еще слишком рано. Медицинский департамент скажет мне, когда он будет готов", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Алиссон, Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2019 13:15

Количество просмотров Просмотров: 792

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  1. gerrard08 20.09.2019 14:28 # gerrard08
    Нам пздц не хватает пзщ который будет тащить мяч вперед.
    Кейта пора показывать свой рил скил.

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  2. dragon 20.09.2019 13:54 # dragon
    тяжелая артиллерия

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  3. tursa 20.09.2019 13:43 # tursa
    Адриан хорошо стоит, еще пару матчей заслужил показать себя

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  4. abrec 20.09.2019 13:43 # abrec
    Пока Адриано справляется , придётся Алиссону доказывать что достоин основы.

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  5. scauzer11 20.09.2019 13:42 # scauzer11
    Алиссон то думаю до конца сезона вернётся, а вот Кейта покамись просто чёрный хрусталь, занял место Старра в лазарете!

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  6. electric 20.09.2019 13:31 # electric
    Камбэк из камин

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  7. melwood-lfc 20.09.2019 13:24 # melwood-lfc
    Кейта нужен как воздух
    без него центр сосирует

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