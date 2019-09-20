Алиссон и Кейта близки к возвращению в строй
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил обнадеживающие новости насчет здоровья голкипера Алиссона и полузащитника Наби Кейта.
Как известно, Кейта отсутствует с начала августа из-за травмы паха, а Алиссон получил повреждение икроножной мышцы уже в матче первого тура Премьер-Лиги.
Выступая перед прессой в пятницу, Клопп поведал, что гвинеец уже вернулся в общую группу, а бразилец приступил к занятиям с тренером вратарей Джоном Ахтербергом.
"Наби Кейта возобновил тренировки с командой. Сегодня был его первый раз в общей группе".
"Алиссон стремительно идет на поправку. Он провел полноценное занятие с Джоном Ахтербергом вчера, хотя и не с остальной командой. Мы оцениваем ситуацию день за днем. Время покажет. Пока еще слишком рано. Медицинский департамент скажет мне, когда он будет готов", — цитирует Клоппа Daily Mail.
20.09.2019 13:15
Просмотров: 792
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нам пздц не хватает пзщ который будет тащить мяч вперед.
Кейта пора показывать свой рил скил.
(ответить)
тяжелая артиллерия
(ответить)
Адриан хорошо стоит, еще пару матчей заслужил показать себя
(ответить)
Пока Адриано справляется , придётся Алиссону доказывать что достоин основы.
(ответить)
Алиссон то думаю до конца сезона вернётся, а вот Кейта покамись просто чёрный хрусталь, занял место Старра в лазарете!
(ответить)
Камбэк из камин
(ответить)
Кейта нужен как воздух
без него центр сосирует
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий