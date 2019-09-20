Алиссон и Кейта близки к возвращению в строй

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил обнадеживающие новости насчет здоровья голкипера Алиссона и полузащитника Наби Кейта.

Как известно, Кейта отсутствует с начала августа из-за травмы паха, а Алиссон получил повреждение икроножной мышцы уже в матче первого тура Премьер-Лиги.



Выступая перед прессой в пятницу, Клопп поведал, что гвинеец уже вернулся в общую группу, а бразилец приступил к занятиям с тренером вратарей Джоном Ахтербергом.



"Наби Кейта возобновил тренировки с командой. Сегодня был его первый раз в общей группе".



"Алиссон стремительно идет на поправку. Он провел полноценное занятие с Джоном Ахтербергом вчера, хотя и не с остальной командой. Мы оцениваем ситуацию день за днем. Время покажет. Пока еще слишком рано. Медицинский департамент скажет мне, когда он будет готов", — цитирует Клоппа Daily Mail.