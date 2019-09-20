Мустафи: "Не собираюсь идти войной на "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи не собирается конфликтовать по поводу того, что клуб хотел от него избавиться в минувшее трансферное окно.

В прошлом месяце главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямо заявил, что Мустафи не входит в его планы на этот сезон, и Шкодрану будет лучше покинуть "Эмирейтс".



Однако игрок сборной Германии остался, а накануне помог "Арсеналу" добиться победы 0:3 над "Айнтрахтом" и всего лишь во второй раз с апреля сохранить свои ворота на замке. После матча во Франкфурте Мустафи высказался насчет своей ситуации.



"Я никогда не был тем, кто идет войной, если у него что-нибудь не складывается. Я всегда говорил: "Если это возможно, я открыт к следующему шагу. Если нет, я продолжу играть в свой футбол".



"Мой отец, который является моим агентом, разговаривал с клубом. Я игрок "Арсенала", и у меня все еще остается два года по контракту".



"Тренер сказал, что рассматривает меня как любого другого игрока в команде. Поэтому я и сыграл сегодня, вот и все. Посмотрим, что произойдет в будущем", — цитирует Мустафи Sky Sports.