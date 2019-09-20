Баркли уверен, что "Челси" по силам обыграть "Ливерпуль"

Росс Баркли Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что его команде по силам добиться победы над "Ливерпулем" в ближайшее воскресенье.

В предстоящий уикенд в гости к "синим" на "Стэмфорд Бридж" пожалует лидер Премьер-Лиги "Ливерпуль", который в этом сезоне еще не потерял ни одного очка.

Ранее в этом сезоне "Ливерпуль" однажды уже победил "Челси", вырвав Суперкубок Европы в серии пенальти, однако Баркли высоко оценивает шансы своей команды взять реванш.

"В свой день ты можешь обыграть любого соперника. Это зависит от того, как ты будешь стараться, насколько сможешь превозмочь себя, как сможешь воспользоваться своими моментами, а также от удачи. Большие матчи помогают игрокам показывать свою лучшую игру".

"Как вы убедились по матчу за Суперкубок Европы и по тому, насколько хорошо мы там играли, нам по сила воспроизвести этот уровень в воскресенье, и я надеюсь, игра сложится в нашу пользу".

"Мы делим третью позицию. Мы не так уж плохо выступаем. Мы выиграли в минувший уикенд и забили много голов. Наши парни уверены в себе. В воскресенье нас ждет большой матч, и мы верим, что сможем добиться победы", — цитирует Баркли Goal.


Метки Баркли, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. lampard78 20.09.2019 10:32 # lampard78
    Маунт уже выпал, а КХО и РЛЧ ещё не готовы. Креативить Баркли будет, ок.

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  2. tursa 20.09.2019 10:21 # tursa
    мане и адриан затащат как всегда

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  3. lfcynwa 20.09.2019 10:13 # lfcynwa
    Все может быть, но пулька выглядит предпочтительнее. А Баркли так уровень Эвертона и не перерос, возможно даже деградировал

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  4. electric 20.09.2019 10:09 # electric
    Да, конечно. 100 %

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  5. chebrec 20.09.2019 10:03 # chebrec
    Камон Челси!!!

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