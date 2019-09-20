Баркли уверен, что "Челси" по силам обыграть "Ливерпуль"

Полузащитник "Челси" Росс Баркли уверен, что его команде по силам добиться победы над "Ливерпулем" в ближайшее воскресенье.

В предстоящий уикенд в гости к "синим" на "Стэмфорд Бридж" пожалует лидер Премьер-Лиги "Ливерпуль", который в этом сезоне еще не потерял ни одного очка.



Ранее в этом сезоне "Ливерпуль" однажды уже победил "Челси", вырвав Суперкубок Европы в серии пенальти, однако Баркли высоко оценивает шансы своей команды взять реванш.



"В свой день ты можешь обыграть любого соперника. Это зависит от того, как ты будешь стараться, насколько сможешь превозмочь себя, как сможешь воспользоваться своими моментами, а также от удачи. Большие матчи помогают игрокам показывать свою лучшую игру".



"Как вы убедились по матчу за Суперкубок Европы и по тому, насколько хорошо мы там играли, нам по сила воспроизвести этот уровень в воскресенье, и я надеюсь, игра сложится в нашу пользу".



"Мы делим третью позицию. Мы не так уж плохо выступаем. Мы выиграли в минувший уикенд и забили много голов. Наши парни уверены в себе. В воскресенье нас ждет большой матч, и мы верим, что сможем добиться победы", — цитирует Баркли Goal.