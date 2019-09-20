"Юнайтед" проявляет интерес к Томасу Тухелю

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру ПСЖ Томасу Тухелю на случай, если революция Оле Гуннара Сульшера провалится.

После своего прихода на тренерский мостик "красных дьяволов" Сульшер принял несколько очень смелых, но в то же время спорных решений. Оле Гуннар смело доверяет молодежи, однако продолжает находиться под давлением результатов.



А результаты "Юнайтед" в этом сезоне оставляют желать лучшего. После победы над "Челси" в первом туре подопечные Сульшера выиграли лишь раз — у "Лестера" благодаря пенальти.



Как утверждает французское издание Le 10 Sport, боссы клуба с "Олд Траффорд" хотят иметь "План Б", если Сульшер не сможет побороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и в связи с этим интересуются Тухелем.



Как и Сульшер, Тухель тоже находится под давлением результатов. Боссы ПСЖ требуют от Томаса успехов в Лиге Чемпионов, где на текущей неделе парижане в блестящей манере разгромили "Реал" со счетом 3:0.



Если ПСЖ, в прошлом сезоне вылетевший из Лиги Чемпионов как раз от "Юнайтед", вновь провалится на европейской арене, это упростит задачу "дьяволов" по приглашению Тухеля, еще одним претендентом на которого называется "Барселона".