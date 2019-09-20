"Юнайтед" проявляет интерес к Томасу Тухелю
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру ПСЖ Томасу Тухелю на случай, если революция Оле Гуннара Сульшера провалится.
После своего прихода на тренерский мостик "красных дьяволов" Сульшер принял несколько очень смелых, но в то же время спорных решений. Оле Гуннар смело доверяет молодежи, однако продолжает находиться под давлением результатов.
А результаты "Юнайтед" в этом сезоне оставляют желать лучшего. После победы над "Челси" в первом туре подопечные Сульшера выиграли лишь раз — у "Лестера" благодаря пенальти.
Как утверждает французское издание Le 10 Sport, боссы клуба с "Олд Траффорд" хотят иметь "План Б", если Сульшер не сможет побороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и в связи с этим интересуются Тухелем.
Как и Сульшер, Тухель тоже находится под давлением результатов. Боссы ПСЖ требуют от Томаса успехов в Лиге Чемпионов, где на текущей неделе парижане в блестящей манере разгромили "Реал" со счетом 3:0.
Если ПСЖ, в прошлом сезоне вылетевший из Лиги Чемпионов как раз от "Юнайтед", вновь провалится на европейской арене, это упростит задачу "дьяволов" по приглашению Тухеля, еще одним претендентом на которого называется "Барселона".
20.09.2019 09:00
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Хватит ходить вокруг да около. В случае расставания с Сульшером нужно брать Почеттино и никого другого
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