Брендан Роджерс допускает продажу Мэддисона

Джеймс Мэддисон Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что его клуб готов выслушать предложения топ-клубов насчет полузащитника Джеймса Мэддисона, хотя и не приветствует это.

22-летний Мэддисон блестяще проводит свой второй в карьере сезон на уровне Премьер-Лиги. Джеймс создал больше всех голевых шансов в дивизионе и за свою форму был вызван в сборную Англии.

По слухам, "Манчестер Юнайтед" сделал Мэддисона одной из своих приоритетных трансферных целей на следующее лето, и Роджерс высоко оценивает шансы того, что Джеймс последует за защитником Харри Магуайром.

"На протяжении своей карьеры у игрока всегда будет этот соблазн отправиться в топ-клуб. Но "Лестер" — это не тот клуб, который хочет продавать своих лучших игроков".

"Конечно, если нам будут предложены деньги, в которые клуб оценивает игрока, тогда мы поговорим. Но мы никого не приглашаем и понимаем, каким талантом обладает в лице Джеймса".

"Он все еще может значительно прибавить, и мы хотим сохранить его здесь, наряду с другими молодыми игроками".

"В то же время я реалист. Я понимаю, как работает рынок, но мы не приветствуем интерес к Джеймсу", — приводит слова Роджерса Sky Sports.


Метки Лестер, Мэддисон, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2019 08:00

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  1. lampard78 20.09.2019 10:33 # lampard78
    Вопрос хорошего предложения, а бабло у МЮ есть.

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  2. ben-arfa 20.09.2019 08:06 # ben-arfa
    Gold on my wrist
    Я – реалист
    100 лимонов дал и ты попал в шорт лист

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  3. smokekush 20.09.2019 08:06 # smokekush
    Лютый топ

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