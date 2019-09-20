Брендан Роджерс допускает продажу Мэддисона

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что его клуб готов выслушать предложения топ-клубов насчет полузащитника Джеймса Мэддисона, хотя и не приветствует это.

22-летний Мэддисон блестяще проводит свой второй в карьере сезон на уровне Премьер-Лиги. Джеймс создал больше всех голевых шансов в дивизионе и за свою форму был вызван в сборную Англии.



По слухам, "Манчестер Юнайтед" сделал Мэддисона одной из своих приоритетных трансферных целей на следующее лето, и Роджерс высоко оценивает шансы того, что Джеймс последует за защитником Харри Магуайром.



"На протяжении своей карьеры у игрока всегда будет этот соблазн отправиться в топ-клуб. Но "Лестер" — это не тот клуб, который хочет продавать своих лучших игроков".



"Конечно, если нам будут предложены деньги, в которые клуб оценивает игрока, тогда мы поговорим. Но мы никого не приглашаем и понимаем, каким талантом обладает в лице Джеймса".



"Он все еще может значительно прибавить, и мы хотим сохранить его здесь, наряду с другими молодыми игроками".



"В то же время я реалист. Я понимаю, как работает рынок, но мы не приветствуем интерес к Джеймсу", — приводит слова Роджерса Sky Sports.