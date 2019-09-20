Мартин Киоун: "Сака выглядит лучше, чем Пепе"
Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что для него юный Букайо Сака выглядит более классным игроком, чем дорогостоящий Николя Пепе.
Накануне вечером "канониры" стартовали на групповом этапе Лиги Европы, и выезд к "Айнтрахту" дал главному тренеру Унаи Эмери возможность посмотреть в деле свою талантливую молодежь.
18-летний вингер Сака ухватился за этот шанс обеими руками, забив гол и отдав две результативные передачи. Бакайо впечатлил Киоуна даже больше, чем обошедшийся клубу в рекордные 72 миллиона фунтов Пепе, который все еще не может отличиться за "Арсенал".
"Как вы видите, клуб пытается помочь молодым игрокам проявить себя в первой команде, и Саке это удалось".
"Посмотрите, как играет Пепе в данную минуту. Они заплатили за него 72 миллиона фунтов, но этот парень (Сака) смотрелся лучшего него сегодня вечером".
"Посмотрите, насколько складно он принимает мяч. И удар ему удался красивый. А ведь ему только 18, и это невероятно", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.
20.09.2019 07:00
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Все начали 17-18-19летних выпускать. И у всех есть талантливые ребята этого возраста, которые лучше многих ветеранов. Хороший тренд в английском футболе.
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Сака блеать!((
Арсосал самая опущенная команда официально
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