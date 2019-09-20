Претенденты на топ-6: кто сможет разбить привычную шестерку?

В последние годы в английской Премьер-Лиге сформировалась группа команд, выделяющихся на фоне других. Если раньше говорили о классической группе "топ-4", стабильно участвовавшей в Лиге Чемпионов, то сейчас круг фаворитов расширился до закрытого клуба "топ-6", куда входят обе команды из Манчестера, "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Сможет ли кто-то уже в этом сезоне разбавить эту группу?

Число претендентов на то, чтобы разбить привычную группу "топ-6" в нынешней Премьер-Лиге очерчивается четырьмя командами. Это "Вулверхэмптон", "Вест Хэм", "Эвертон" и "Лестер". Все они обладают приличными финансовыми возможностями, сильным подбором игроков и амбициями постоянно играть в еврокубках, в идеале — в Лиге Чемпионов.



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Немного странно говорить об амбициях в отношении команды, которая сейчас занимает место в зоне вылета, но по многим параметрам "волки" — реальный претендент на попадание в топ-6 в ближайшие несколько сезонов. В прошлом сезоне именно "Вулверхэмптон" оказался ближе всех к топ-6 и прослыл настоящей грозой авторитетов, отобрав очки у всех представителей "большой шестерки", чем и заслужил включение в число претендентов на топ-6 в будущем.



Применительно к этому сезону сложно говорить о способности "волков" пробиться в топ-6, так как уже сейчас очевидно, что они не выдерживают испытание игрой на два фронта. Сезон команда Нуну Эшпириту Санту начала в июле и уже успела подустать к сентябрю, что сказывается на ее результатах в чемпионате, где у "волков" пока что есть в активе только три ничьи. В Лиге Европы команда успешно преодолела все квалификационные испытания и пробилась в групповой раунд, что обязательно скажется на ее результатах в чемпионате как минимум в осенний период.



Евротур — большая радость для болельщиков команды, которая уже давно не появлялась в Европе, и отказаться от него сознательно "Вулверхэмптон" не мог, но очевидно, что в этом сезоне с еврокубковой нагрузкой хорошим результатом "волков" в чемпионате будет попадание в десятку. В двух предыдущих сезонах не выдерживали испытания ранним стартом в еврокубках "Эвертон" и "Бернли" — "ирискам" пришлось сменить менеджера, а "кларетовые" и вовсе опустились к борьбе за выживание после еврокубкового приключения. Но "Вулверхэмптон" должен в ближайшее время подняться ближе к середине турнирной таблицы, так как неудачные результаты на старте чемпионата обусловлены также сложным календарем.



В будущем "Вулверхэмптон" способен прорваться в топ-6, так как у клуба есть перспективный состав, опытный менеджер и приличная финансовая база. "Волки" — клуб из категории "спящих гигантов", способных собирать большое количество зрителей на стадионе и постепенно повышать свой уровень. У "Вулверхэмптона" есть правильная стратегия, планы по развитию инфраструктуры и системный подход к формированию состава, а это компоненты, которых не хватает некоторым грандам, на чье место под солнцем Премьер-Лиги посягают "волки".



ВЕСТ ХЭМ



"Вест Хэм" планомерно идет к цели стабильного попадания в топ-6 и участия в еврокубках уже несколько лет. Руководство клуба наращивает силу состава, покупая игроков с опытом выступлений в еврокубках или исполнителей, способных прогрессировать в Премьер-Лиге. Есть достижения и за пределами поля — переезд на Лондонский стадион позволил "Вест Хэму" увеличить свои доходы в дни матчей, пусть и за счет большого количества случайных персонажей, создающих клубу немало проблем отсутствием культуры поведения на футбольных играх. В любом случае фан-база клуба растет, так как для многих "Вест Хэм" с его достаточно демократичными ценами на билеты становится единственной возможностью посмотреть футбол Премьер-Лиги в Лондоне своими глазами.



Большим шагом в сторону "топ-6" стало приглашение специалиста, который выигрывал Премьер-Лигу с "Манчестер Сити" и имеет богатый опыт в еврокубках. Мануэль Пеллегрини понимает, что от него ждут прорыва, и если в прошлом сезоне он только знакомился с командой, то сейчас уже должен давать результат — как минимум приближение вплотную к топ-6 и выход в еврокубки.



Проблема "Вест Хэма" в том, что, хоть финансово "молотки" способны вести себя как "большой клуб", даже те игроки, которые попадают на контракт в "Вест Хэм", не воспринимают амбиции клуба из Восточного Лондона серьезно. В свое время лидером "Вест Хэма" стал француз Димитри Пайе, но как только ему захотелось вернуться на Родину, полузащитник устроил бунт и наплевал на лояльность к клубу, выбив себе таким непрофессиональным поведением переход в "Марсель". В прошлом сезоне история повторилась с другим ключевым для "молотков" исполнителем, который пришел как раз на смену Пайе — Марко Арнаутович соблазнился шикарным контрактом в Китае, и клуб вынужден был смириться с тем, что стоит отпустить игрока, потерявшего мотивацию.



Такое поведение игроков вряд ли возможно в по-настоящему больших клубах, подтянуться к которым желает "Вест Хэм", и пока что ставка на дорогих и мастеровитых наемников не работает, как хотелось бы владельцам "молотков" Голду и Салливану. Но в целом прогресс "Вест Хэма" при Пеллегрини заметен — если бы не эпидемия травм, то команда бы поборолась за попадание в Европу и в прошлом сезоне, а сейчас остается одним из очевидных претендентов как минимум на седьмое место.



ЭВЕРТОН



"Эвертон" в эпоху Премьер-Лиги был классическим и наиболее стабильным претендентом на попадание даже не в топ-6, а в топ-4, но команде с "Гудисон Парк" при Дэвиде Мойесе не хватало прочной финансовой базы для подкрепления своих амбиций и того, чтобы хотя бы удерживать своих лучших игроков. Сейчас финансовые возможности "Эвертона" значительно выросли, но нечто подобное произошло и с целым рядом других клубов в Премьер-Лиге. Сейчас потратить 100-150 миллионов фунтов на новых игроков может даже новичок дивизиона, что подтвердила этим летом "Астон Вилла", а сезоном ранее — "Фулхэм", потому — само по себе финансовое благополучие не гарантирует в нынешних условиях прогресса.



После ухода Дэвида Мойеса в "Манчестер Юнайтед" "Эвертон" никак не может найти менеджера, который будет способен обеспечивать команде прогресс. Показалось, что таким специалистом может стать Роберто Мартинес, но его категорическое неумение настроить надежную игру в обороне привело к тому, что "ириски" играли нестабильно, а затем началась несвойственная клубу в принципе тренерская ротация.



Сейчас похоже на то, что руководство клуба верит в португальского специалиста Марку Силву, чья работа на "Гудисон Парк" начинает приносить плоды. Уже во втором круге прошлого сезона мы могли видеть, что "Эвертон" обрел свой стиль игры, основанный на сильном подборе игроков в центре поля. И хоть летом команду покинул один из ключевых исполнителей Идрисса Гейе, команда осталась с шикарным подбором центральных полузащитников и оказывается конкурентоспособной с командами из топ-6.



Проблема нынешнего "Эвертона" в том, что, добывая приличное количество очков с грандами, команда оказывается неспособной стабильно набирать зачетные пункты с аутсайдерами и середнячками. Связано это во многом с тем, что, наладив игру в обороне и центре поля, Силва пока что не может добиться того, чтобы команда играла креативно впереди и стабильно создавала приличное количество голевых моментов. Есть и проблемы с дисциплиной в матчах с аутсайдерами, с которыми "Эвертон" пропускает чаще, чем с представителями топ-6.



Приход таких игроков, как Мойзе Кин и Алекс Ивоби, должен значительно разнообразить игру "Эвертона" в атаке вместе с предполагаемым прогрессом Ришарлисона и Доминика Калверт-Левина, но пока что "ирискам" категорически не хватает стабильности и умения набирать очки с командами из второй половины таблицы, чтобы рассчитывать на прорыв в топ-6.



ЛЕСТЕР



Сейчас наиболее реальным претендентом на продвижение в топ-6 из числа названных команд является "Лестер", который уже удивлял всех единичным успехом в сезоне 2015/16 и выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов сезоном позднее, а теперь пытается войти в число постоянных участников Лиги Чемпионов. Клуб грамотно распорядился деньгами, полученными в чемпионском сезоне и еврокубках, и вложил в их в перспективных игроков, которые способны обеспечить прогресс клубу за счет собственного профессионального роста.



Какое-то время "Лестер" был в поиске менеджера, способного повести команду к вершинам Премьер-Лиги и обеспечить условия для прогресса талантливой молодежи, но сейчас в лице Брендана Роджерса "лисы", кажется, получили того, кого искали. Роджерс обладает достаточным авторитетом для того, чтобы быть уважаемым человеком в кругу ветеранов из чемпионского состава, все еще решающим многое внутри клуба, а кроме того, у него есть опыт работы в большом клубе с "Ливерпулем".



"Лестер" умел отбирать очки у грандов и при предшественнике Роджерса Клоде Пюэле, но делал это в стиле, который сложно было назвать привлекательным, а кроме того, сразу же после успеха в матче с "Челси" или "Манчестер Сити" следовал провал с кем-то из когорты аутсайдеров. С приходом Роджерса команда начала достаточно стабильно набирать очки в матчах с равными себе и представителями нижней половины таблицы, а именно стабильность такого рода — это то, то что нужно клубу, желающему потеснить кого-то из топ-6.



Сейчас именно "Лестер" располагается выше всех из числа претендентов на места в топ-6 и находится как раз на той позиции, которая позволит "лисам" назвать сезон успешным, если получится на ней удержаться. "Лисы" проиграли в этом сезоне только "Манчестер Юнайтед", но выглядели равным "дьяволам" соперником на "Олд Траффорд", а ранее взяли очки на "Стэмфорд Бридж" с "Челси". В домашних матчах с грандами у "Лестера" будет еще больше шансов на успех, а в других поединках "лисы" достаточно стабильно набирают "свои" очки, что и делает их наиболее реальным претендентом на попадание в топ-6 уже в этом сезоне.



