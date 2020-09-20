Сульшер: "Правильно, что Лукаку и Санчес ушли"

Гол нападающего Мейсона Гринвуда в матче Лиги Европы против "Астаны" убедил главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, что решение о расставании с Ромелу Лукаку и Алексисом Санчесом было правильным.

Отправив двух больших игроков в "Интер" в минувшее трансферное окно, Сульшер получил возможность перевести в первую команду 17-летнего Гринвуда, который накануне открыл счет своим голам за родной клуб.



Обеспечив минимальную победу против "Астаны", Мейсон стал первым автором гола в истории "Юнайтед", рожденным в этом тысячелетии, а также убедил Сульшера, что отъезд Лукаку и Санчеса был необходимой мерой.



"Когда он проникает в штрафную площадь, ты знаешь, что сейчас что-нибудь произойдет. Он может атаковать с фланга, он может атаковать по центру. Он нанес отличный удар, послав мяч между ног голкиперу. Играть в футбол, забивать голы, быть внутри и около штрафной — все это так естественно для него".



"Как я уже говорил вчера, он умеет бить по мячу. Возможно, в первом тайме он слишком сильно пробил, тогда как лучше было подкрутить мяч в верхний угол. Однако моментами он показал сегодня, кем он может стать".



"На мой взгляд, решение о расставании с Лукаку и Санчесом было правильным. Потому что, думаю, это в интересах клуба — Мейсон будет важен для нас в этом сезоне. Пока что он играл не так много, но он будет получать минуты, будет расти и развиваться", – цитирует Сульшера Sky Sports.