"Вулверхэмптон" проиграл дома "Браге"

"Вулверхэмптон" потерпел поражение 0:1 от "Браги" в своем стартовом матче на групповом этапе Лиги Европы.

Наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту поменял пятерых игроков в стартовом составе после поражения 2:5 от "Челси". Свой шанс получили Вилли Боли, Мэтт Доэрти, Райан Беннетт, Морган Гиббс-Уайт и Патрик Кутроне.



Судьбу матча на "Молинью" решил единственный гол, который забил Рикарду Орта на 71-й минуте, наказав Беннетта за неточный пас в центре поля — 0:1.



Стоит отметить, что гол Орты стал всего лишь вторым и заключительным ударом "Браги" в створ. Хозяева смотрелись лучше, но результат оказался не в их пользу.



"Вулверхэмптон" (Англия) — "Брага" (Португалия) — 0:1 (0:0)



Гол: Орта 71.



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Хонни, Боли, Коуди, Доэрти (Траоре 80), Беннетт, Невеш, Гиббс-Уайт (Моутиньо 67), Дендонкер (Жота 76), Кутроне, Хименес.