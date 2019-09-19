Гринвуд принес "Юнайтед" победу над "Астаной"
Гол Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" стартовать в Лиге Европы с минимальной победы над "Астаной" в домашних стенах.
Относительно последнего матча в Премьер-Лиге в стартовом составе "красных дьяволов" уцелели лишь Неманья Матич и Маркус Рэшфорд.
В первом тайме "Юнайтед" владел мячом и территорией, но игра была довольно унылой, зрители откровенно скучали.
Во втором тайме хозяева чуть добавили, появились кое-какие моменты, и на 73-й минуте счет, наконец, был открыт. 17-летний Гринвуд взял игру на себя на правом краю штрафной площади, оторвался от опекуна и пробил низом с острого угла — 1:0.
Этот гол так и остался единственным в матче, "Астана" ни разу не пробила в створ ворот Серхио Ромеро, а Гринвуд теперь является самым молодым автором гола за "Юнайтед" в еврокубках.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Астана" (Казахстан) — 1:0 (0:0)
Гол: Гринвуд 73.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Туанзебе, Джонс, Рохо (Янг 78), Матич, Фред, Чонг (Лингард 68), Гомес (Мата 68), Гринвуд, Рэшфорд.
19.09.2019 23:55
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Казахи хорошо держались на Олд Траффорде, лучше Челси.
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САФ в гробу перевернулся от такой игры МЮ
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Понятно. На выезде будут биты.
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Гринвуд молодец, остальное неважно.
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