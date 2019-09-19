Гринвуд принес "Юнайтед" победу над "Астаной"

Мейсон Гринвуд Гол Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" стартовать в Лиге Европы с минимальной победы над "Астаной" в домашних стенах.

Относительно последнего матча в Премьер-Лиге в стартовом составе "красных дьяволов" уцелели лишь Неманья Матич и Маркус Рэшфорд.

В первом тайме "Юнайтед" владел мячом и территорией, но игра была довольно унылой, зрители откровенно скучали.

Во втором тайме хозяева чуть добавили, появились кое-какие моменты, и на 73-й минуте счет, наконец, был открыт. 17-летний Гринвуд взял игру на себя на правом краю штрафной площади, оторвался от опекуна и пробил низом с острого угла — 1:0.

Этот гол так и остался единственным в матче, "Астана" ни разу не пробила в створ ворот Серхио Ромеро, а Гринвуд теперь является самым молодым автором гола за "Юнайтед" в еврокубках.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Астана" (Казахстан) — 1:0 (0:0)

Гол: Гринвуд 73.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Туанзебе, Джонс, Рохо (Янг 78), Матич, Фред, Чонг (Лингард 68), Гомес (Мата 68), Гринвуд, Рэшфорд.


Метки Астана, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 23:55

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  1. lexa-arsenal 20.09.2019 00:24 # lexa-arsenal
    https://www.youtube.com/watch?v=loq6nN_H1n8

    Лориусу Кариусу посвящается

    1:06

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  2. lexa-arsenal 20.09.2019 00:19 # lexa-arsenal
    Loris Karius Reborn at Besiktas

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  3. lexa-arsenal 20.09.2019 00:19 # lexa-arsenal
    https://www.youtube.com/watch?v=SZiIfp-eez0

    (ответить)

  4. brown-ale 20.09.2019 00:06 # brown-ale
    Казахи хорошо держались на Олд Траффорде, лучше Челси.

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  5. moneymaker 20.09.2019 00:01 # moneymaker
    САФ в гробу перевернулся от такой игры МЮ

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  6. electric 19.09.2019 23:58 # electric
    Понятно. На выезде будут биты.

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  7. mancunia-planet 19.09.2019 23:55 # mancunia-planet
    Гринвуд молодец, остальное неважно.

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