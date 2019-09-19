Гринвуд принес "Юнайтед" победу над "Астаной"

Гол Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" стартовать в Лиге Европы с минимальной победы над "Астаной" в домашних стенах.

Относительно последнего матча в Премьер-Лиге в стартовом составе "красных дьяволов" уцелели лишь Неманья Матич и Маркус Рэшфорд.



В первом тайме "Юнайтед" владел мячом и территорией, но игра была довольно унылой, зрители откровенно скучали.



Во втором тайме хозяева чуть добавили, появились кое-какие моменты, и на 73-й минуте счет, наконец, был открыт. 17-летний Гринвуд взял игру на себя на правом краю штрафной площади, оторвался от опекуна и пробил низом с острого угла — 1:0.



Этот гол так и остался единственным в матче, "Астана" ни разу не пробила в створ ворот Серхио Ромеро, а Гринвуд теперь является самым молодым автором гола за "Юнайтед" в еврокубках.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Астана" (Казахстан) — 1:0 (0:0)



Гол: Гринвуд 73.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Туанзебе, Джонс, Рохо (Янг 78), Матич, Фред, Чонг (Лингард 68), Гомес (Мата 68), Гринвуд, Рэшфорд.