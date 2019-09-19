Хадсон-Одои рассказал, почему связал свое будущее с "Челси"

Вингер Каллум Хадсон-Одои объяснил, почему он решил связать свое будущее с "Челси".

В четверг "синие" официально положили конец спекуляциям относительно будущего своего воспитанника. Хадсон-Одои, чей предыдущий контракт истекал уже в конце сезона, заключил новую сделку до июня 2024.



18-летний англичанин не скрывает того, что огромное влияние на его решение оказал Фрэнк Лэмпард. Хадсон-Одои уверен, что с этим главным тренером он будет иметь шансы утвердиться основным игроком "Челси".



"Это удивительно ощущение. Ожидание затянулось, но теперь это случилось, чему я по-настоящему рад. Я нахожусь в "Челси" с восьми лет, и для меня это правильный клуб, чтобы остаться в нем".



"Я хочу поднять как можно больше трофеев, выиграть как можно больше матчей и поучаствовать в как можно большем количестве голов. Мы как команда просто хотим упорно работать, чтобы добиваться как можно более хороших результатов. Я рад, что теперь все согласовано, и я просто сосредоточусь на полноценном возвращении в строй".



"Я достаточно долго думал, каково будет играть за "Челси" следующие пять лет и как все может пойти, особенно при Фрэнке в качестве главного тренера. Благодаря ему каждый из нас чувствует себя отлично, зная, что получит шанс, если будет играть хорошо и упорно работать".



"Он очень хороший тренер. Я могу сказать это, судя по тому, что он старается делать и какие вещи старается придать нашей игре. Он обладает характером победителя, и все мы хотим это и нуждаемся в этом. Его приход дополнительно меня воодушевил".



"Он уже вселяет в меня уверенность, разговаривая со мной здесь и там. Замечательно, когда тренер верит в тебя. Я рад, что он здесь, и я предвкушаю нашу дальнейшую работу вместе", — сообщил Хадсон-Одои официальному веб-сайту "Челси".