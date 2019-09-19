"Арсенал" разгромил "Айнтрахт" в стартовом матче Лиги Европы

Арсенал "Арсенал" начал свой путь на групповом этапе Лиги Европы с крупной победы в гостях у "Айнтрахта" — 0:3.

Относительно 2:2 с "Уотфордом" в стартовом составе "канониров" произошло семь изменений. Уцелели лишь Давид Луис, Сеад Колашинац, Гранит Джака и Пьер-Эмерик Обамеянг. Среди получивших свой шанс игроков оказались юниоры Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу и Джо Уиллок.

Матч во Франкфурте получился весьма открытым, причем поначалу "Айнтрахт" выглядел опаснее, но именно гости открыли счет. На 38-й минуте Сака запустил в прорыв по левому краю Джо Уиллока, который добрался до штрафной, срезая угол, а затем пробил с рикошетом от защитника и касанием крестовины — 0:1.

В дальнейшем обе команды упустили немало моментов, а развязка наступила в самой концовке, когда хозяева остались вдесятером. Сперва Сака дальним ударом, а затем Обамеянг, выйдя на ворота по центру, сделали победу "Арсенала" разгромной — 0:3.

"Айнтрахт" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:1)

Голы: Уиллок 38, Сака 85, Обамеянг 87.

"Арсенал": Мартинес, Чемберс, Мустафи, Луис, Колашинац (Мэйтланд-Найлс 80), Джака, Торрейра, Уиллок (Себальос 72), Смит-Роу (Пепе 60), Обамеянг, Сака.

Удаление: Кор 79.


Метки Айнтрахт, Арсенал, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 21:55

Количество просмотров Просмотров: 1081

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Последние комментарии:




  1. sausage 19.09.2019 22:51 # sausage
    Я конечно понимаю, что молодёжь и что не сыграны в таком составе, но, ёпт, это же МЮ на ОТ... Гринвуда Сульшер похвалил и пиздос, как вырубило парня. Рэшфорд походу вообще ещё летом, как зп космическую получил, решил, что жизнь удалась и жопу рвать больше не надо. Ну не наконечник он, ему разбежаться надо. Вот поржу, если Астана ничейку затащит.

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  2. ian 19.09.2019 22:49 # ian
    Арсенал повторяет путь Ливерпуля. Поражение в европейском финале, затем через год оформят этот же кубок, ещё через год победа в чемпионате.

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  3. stilllove 19.09.2019 22:44 # stilllove
    Полное доминирование Астаны

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  4. dom1no 19.09.2019 22:28 # dom1no
    короч скаму ток пеночка поможет

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  5. sausage 19.09.2019 22:24 # sausage
    Казахи Олд Траффорд перекрикивают)

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  6. bushwacka 19.09.2019 22:24 # bushwacka
    Кариус...ахахааа, скааа..))))

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  7. narcot 19.09.2019 22:24 # narcot
    А пенсы прое6али. Арсосал > щельсе

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  8. satellite 19.09.2019 22:23 # satellite
    е5 чё кариус творит, ахаха

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  9. dom1no 19.09.2019 22:21 # dom1no
    Рэкфорд параша пздц))

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  10. dom1no 19.09.2019 22:20 # dom1no
    ща астана выебет этот муму

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  11. lovrentiy 19.09.2019 22:18 # lovrentiy
    Молодцы гунеры, обидно будет, если команда опять дойдет до финала и всрет там пенсам.

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  12. al-faarabi 19.09.2019 22:18 # al-faarabi
    казахи норм возят помойку

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  13. invincible141ars 19.09.2019 22:10 # invincible141ars
    Сака топ игрок уже,однозначный игрок Матча
    Защита и опорка по прежнему дерьмо

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  14. dom1no 19.09.2019 22:08 # dom1no
    чот ору с комментатора и Муртазаева

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  15. slash-lfc 19.09.2019 22:05 # slash-lfc
    Кроснодооооор. Как жи так.

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  16. kukuruzzo 19.09.2019 22:04 # kukuruzzo
    хоть один жёлтенький играет?

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  17. farot 19.09.2019 22:02 # farot
    Матичу повязку дали чтоб меньше вонял?

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  18. sausage 19.09.2019 22:00 # sausage
    Да уж, состав у МЮ... Такой старт даже на ранних стадиях КЛ вряд ли увидишь.

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  19. sausage 19.09.2019 21:57 # sausage
    Краснодар пздц, беда, печаль(((

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  20. lfcynwa 19.09.2019 21:57 # lfcynwa
    Алга мю

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