"Арсенал" разгромил "Айнтрахт" в стартовом матче Лиги Европы
"Арсенал" начал свой путь на групповом этапе Лиги Европы с крупной победы в гостях у "Айнтрахта" — 0:3.
Относительно 2:2 с "Уотфордом" в стартовом составе "канониров" произошло семь изменений. Уцелели лишь Давид Луис, Сеад Колашинац, Гранит Джака и Пьер-Эмерик Обамеянг. Среди получивших свой шанс игроков оказались юниоры Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу и Джо Уиллок.
Матч во Франкфурте получился весьма открытым, причем поначалу "Айнтрахт" выглядел опаснее, но именно гости открыли счет. На 38-й минуте Сака запустил в прорыв по левому краю Джо Уиллока, который добрался до штрафной, срезая угол, а затем пробил с рикошетом от защитника и касанием крестовины — 0:1.
В дальнейшем обе команды упустили немало моментов, а развязка наступила в самой концовке, когда хозяева остались вдесятером. Сперва Сака дальним ударом, а затем Обамеянг, выйдя на ворота по центру, сделали победу "Арсенала" разгромной — 0:3.
"Айнтрахт" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Уиллок 38, Сака 85, Обамеянг 87.
"Арсенал": Мартинес, Чемберс, Мустафи, Луис, Колашинац (Мэйтланд-Найлс 80), Джака, Торрейра, Уиллок (Себальос 72), Смит-Роу (Пепе 60), Обамеянг, Сака.
Удаление: Кор 79.
19.09.2019 21:55
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Последние комментарии:
Я конечно понимаю, что молодёжь и что не сыграны в таком составе, но, ёпт, это же МЮ на ОТ... Гринвуда Сульшер похвалил и пиздос, как вырубило парня. Рэшфорд походу вообще ещё летом, как зп космическую получил, решил, что жизнь удалась и жопу рвать больше не надо. Ну не наконечник он, ему разбежаться надо. Вот поржу, если Астана ничейку затащит.
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Арсенал повторяет путь Ливерпуля. Поражение в европейском финале, затем через год оформят этот же кубок, ещё через год победа в чемпионате.
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Полное доминирование Астаны
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короч скаму ток пеночка поможет
(ответить)
Казахи Олд Траффорд перекрикивают)
(ответить)
Кариус...ахахааа, скааа..))))
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А пенсы прое6али. Арсосал > щельсе
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е5 чё кариус творит, ахаха
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Рэкфорд параша пздц))
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ща астана выебет этот муму
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Молодцы гунеры, обидно будет, если команда опять дойдет до финала и всрет там пенсам.
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казахи норм возят помойку
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Сака топ игрок уже,однозначный игрок Матча
Защита и опорка по прежнему дерьмо
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чот ору с комментатора и Муртазаева
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Кроснодооооор. Как жи так.
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хоть один жёлтенький играет?
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Матичу повязку дали чтоб меньше вонял?
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Да уж, состав у МЮ... Такой старт даже на ранних стадиях КЛ вряд ли увидишь.
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Краснодар пздц, беда, печаль(((
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Алга мю
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