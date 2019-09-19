"Арсенал" разгромил "Айнтрахт" в стартовом матче Лиги Европы

"Арсенал" начал свой путь на групповом этапе Лиги Европы с крупной победы в гостях у "Айнтрахта" — 0:3.

Относительно 2:2 с "Уотфордом" в стартовом составе "канониров" произошло семь изменений. Уцелели лишь Давид Луис, Сеад Колашинац, Гранит Джака и Пьер-Эмерик Обамеянг. Среди получивших свой шанс игроков оказались юниоры Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу и Джо Уиллок.



Матч во Франкфурте получился весьма открытым, причем поначалу "Айнтрахт" выглядел опаснее, но именно гости открыли счет. На 38-й минуте Сака запустил в прорыв по левому краю Джо Уиллока, который добрался до штрафной, срезая угол, а затем пробил с рикошетом от защитника и касанием крестовины — 0:1.



В дальнейшем обе команды упустили немало моментов, а развязка наступила в самой концовке, когда хозяева остались вдесятером. Сперва Сака дальним ударом, а затем Обамеянг, выйдя на ворота по центру, сделали победу "Арсенала" разгромной — 0:3.



"Айнтрахт" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Уиллок 38, Сака 85, Обамеянг 87.



"Арсенал": Мартинес, Чемберс, Мустафи, Луис, Колашинац (Мэйтланд-Найлс 80), Джака, Торрейра, Уиллок (Себальос 72), Смит-Роу (Пепе 60), Обамеянг, Сака.



Удаление: Кор 79.