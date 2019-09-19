Давид Сильва собирается перейти в "Интер Майами"

Давид Сильва Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва собирается перейти в "Интер Майами" Дэвида Бекхэма следующим летом.

В концовке прошлого сезона Сильва продлил на один год свой контракт с "горожанами", но уже в июне объявил, что покинет "Этихад" летом 2020.

Многие ожидали, что Давид вернется на родину в Испанию, однако The Independent стало известно, что 33-летний полузащитник собирается принять предложение экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Дэвида Бекхэма.

С помощью Сильвы Бекхэм надеется привлечь интерес латиноамериканского сообщества Флориды к своему клубу, который со следующего сезона принимают в МЛС.

Добавим, после своего перехода из "Валенсии" в 2010 году Сильва выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и два Кубка Лиги. Кроме того Давид побеждал со сборной Испании на Чемпионате Мира и дважды на Чемпионате Европы.


Метки Бекхэм, Интер Майами, Манчестер Сити, МЛС, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. vadimflash 19.09.2019 21:22 # vadimflash
    Эмм... Бекс за испанию гонял?...

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  2. tyhonovecky 19.09.2019 21:15 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  3. chebrec 19.09.2019 21:04 # chebrec
    Интер милайами

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