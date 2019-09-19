Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва собирается перейти в "Интер Майами" Дэвида Бекхэма следующим летом.

В концовке прошлого сезона Сильва продлил на один год свой контракт с "горожанами", но уже в июне объявил, что покинет "Этихад" летом 2020.



Многие ожидали, что Давид вернется на родину в Испанию, однако The Independent стало известно, что 33-летний полузащитник собирается принять предложение экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Дэвида Бекхэма.



С помощью Сильвы Бекхэм надеется привлечь интерес латиноамериканского сообщества Флориды к своему клубу, который со следующего сезона принимают в МЛС.



Добавим, после своего перехода из "Валенсии" в 2010 году Сильва выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и два Кубка Лиги. Кроме того Давид побеждал со сборной Испании на Чемпионате Мира и дважды на Чемпионате Европы.