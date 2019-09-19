Хадсон-Одои подписал новый контракт с "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои, наконец, подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Напомним, предыдущий контракт Хадсон-Одои истекал уже летом 2020, чем на протяжении двух последних трансферных окон пыталась воспользоваться "Баварию".

В январе Каллум был готов уехать в Мюнхен, даже подав прошение о трансфере, однако "Челси" заблокировал уход своего воспитанника и затем убедил его отбросить мысли о смене клуба.

По информации Sky Sports, "Челси" официально объявит о новой сделке с 18-летним игроком сборной Англии в ближайшие 24 часа. Ожидается, что теперь зарплата Хадсон-Одои вырастет до 100 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что сейчас Хадосон-Одои, находящийся в системе "Челси" с семи лет, завершает восстановление после травмы ахилла и может сыграть уже в одном из ближайших матчей "синих".


Метки контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 20:00

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  1. chebrec 19.09.2019 21:03 # chebrec
    Ого норм

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  2. lampard78 19.09.2019 20:59 # lampard78
    Новость реально хорошая. Теперь давайте поправляйтесь/набирайте форму и погнали уже играть.

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  3. chelsiukpro 19.09.2019 20:28 # chelsiukpro
    Очень отличная новость! Супер топарик

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  4. klementino 19.09.2019 20:11 # klementino
    Уже превзошел Рикфорда из МЮ

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