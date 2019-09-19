Мате кажется, что Сульшер пытается копировать Фергюсона
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата считает, что его главный тренер Оле Гуннар Сульшер пытается копировать философию великого сэра Алекса Фергюсона.
На долю Сульшера, сделавшего знаменитый требл с "Юнайтед" в 1999 году как игрок, выпала сложнейшая задача по перестройке "красных дьяволов".
В процессе этого, как кажется Мате, Оле Гуннар пытается использовать тот опыт, который ему передался от Фергюсона.
"Философия Оле держится на его опыте, полученном здесь в качестве игрока. Он играл у сэра Алекса Фергюсона — возможно, величайшего тренера в истории. Это тот тренер, который двигался сквозь времена и продолжал побеждать, несмотря на множестве изменений в составе".
"Думаю, этого пытается достичь и Оле. Он пытается превратить "Юнайтед" в команду, которой они были однажды — атакующей командой, которая всегда стремится забивать. Командой, которая выигрывает трофей".
"Будем надеяться, так все и будет", — сообщил Мата официальному веб-сайту УЕФА.
19.09.2019 19:00
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