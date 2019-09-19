Мате кажется, что Сульшер пытается копировать Фергюсона

Оле Гуннар Сульшер и сэр Алекс Фергюсон Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата считает, что его главный тренер Оле Гуннар Сульшер пытается копировать философию великого сэра Алекса Фергюсона.

На долю Сульшера, сделавшего знаменитый требл с "Юнайтед" в 1999 году как игрок, выпала сложнейшая задача по перестройке "красных дьяволов".

В процессе этого, как кажется Мате, Оле Гуннар пытается использовать тот опыт, который ему передался от Фергюсона.

"Философия Оле держится на его опыте, полученном здесь в качестве игрока. Он играл у сэра Алекса Фергюсона — возможно, величайшего тренера в истории. Это тот тренер, который двигался сквозь времена и продолжал побеждать, несмотря на множестве изменений в составе".

"Думаю, этого пытается достичь и Оле. Он пытается превратить "Юнайтед" в команду, которой они были однажды — атакующей командой, которая всегда стремится забивать. Командой, которая выигрывает трофей".

"Будем надеяться, так все и будет", — сообщил Мата официальному веб-сайту УЕФА.


Метки Манчестер Юнайтед, Мата, Сульшер, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 688

Поиск: